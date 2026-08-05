دليل شامل.. ننشر قواعد البرامج الخاصة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد

في خطوة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بجودة المخرجات الأكاديمية، أصدر المجلس الأعلى للجامعات كتاب "قواعد البرامج الخاصة بكليات الجامعات الحكومية المصرية" للعام الجامعي 2026-2027، ضمن جهود وزارة التعليم العالي لإرساء أطر تنظيمية دقيقة تُعزز تنافسية البرامج التعليمية، تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتتيح للطلاب فرصة الاستفادة من تخصصات نوعية حديثة تُواكب أفضل المعايير الجامعية العالمية.

الضوابط الحاكمة للقبول بالبرامج الخاصة للكليات الحكومية

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن كتاب "قواعد البرامج الخاصة بكليات الجامعات الحكومية المصرية" للعام الجامعي 2026-2027، يُعد مرجعًا تنظيميًا موحدًا يحدد الضوابط والقواعد الحاكمة للقبول بالبرامج الخاصة التي تقدمها كليات الجامعات الحكومية، بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتعزيز الشفافية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، ودعم الجامعات في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي تلبي متطلبات سوق العمل.

يأتي إصدار هذا الكتاب في إطار حرص المجلس الأعلى للجامعات على توحيد المفاهيم والإجراءات المنظمة للقبول بالبرامج الخاصة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والتميز داخل الجامعات الحكومية المصرية.

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

بدأت وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2026، وذلك لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى يستمر لمدة خمسة أيام، على أن يُغلق باب التسجيل يوم الأحد 9 أغسطس 2026.

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2026

وأكدت أن تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الأولى يتم إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي يتيح للطلاب إدخال وتعديل رغباتهم خلال فترة التسجيل المعلنة.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2026

وأوضحت الوزارة الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها لتسجيل رغباتهم بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2026، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

- كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة.

- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- كتابة بيانات الطالب الأساسية.

- يتم مراجعة البيانات جيدًا.

- اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

- يتم الضغط على جملة الخطوة التالية.

- إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

- الضغط على كلمة تسجيل.

- اختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

- طباعة الاستمارة.

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق المرحلة الأولى 2026

حددت وزارة التعليم العالي، قواعد التوزيع الجغرافي عند تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026، والتي جاءت كالتالي:

- يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات «بالنسبة للإدارات التعليمية».

- يلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة أ قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة ب.

- يلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة ب قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة ج كما يلي:

- مجموعة «أ» إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة، لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

- مجموعة «ب» إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة أ: عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

- مجموعة «ج»: باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.