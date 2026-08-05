التعليم العالي تكشف أبرز ملامح تنسيق الجامعات 2026/ 2027 وتوجه رسائل مهمة للطلاب

قال الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن عدد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم في المرحلة الأولى يبلغ نحو 23 ألف طالب، بينما يبلغ عدد طلاب شعبة علمي رياضة نحو 16 ألفًا و500 طالب، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية نحو 55 ألف طالب، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى قرابة 95 ألف طالب، من بين نحو 620 ألف طالب ناجح في امتحانات الثانوية العامة هذا العام في الدور الأول.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أنه فيما يتعلق بإجراءات التنسيق، فقد بدأت المرحلة الأولى اليوم، وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الساعة 7 مساءً من يوم الأحد المقبل، وهي المدة المخصصة لتسجيل الرغبات.

أوضح أنه لا توجد أي أفضلية لمن يسجل رغباته في اليوم الأول على من يسجلها في اليوم الأخير، فجميع الطلاب يتمتعون بالحقوق نفسها طوال فترة المرحلة، ويمكن للطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني أكثر من مرة خلال فترة التنسيق، وإجراء أي تعديلات يرغب فيها، ويُعتد في النهاية بآخر تعديل قام به قبل غلق باب التسجيل.

وتابع: "أهم ما ننصح به هو الحفاظ على الرقم السري وعدم إطلاع أي شخص عليه، لأن من يمتلك هذا الرقم يستطيع الدخول إلى حساب الطالب وتعديل رغباته".