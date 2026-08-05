انفجار إطارات النموذج الأولي لسيارة هيونداي توسان 2027 أثناء اختبارها

تعرض النموذج الاختباري لسيارة "هيونداي توسان 2027" لموقف طارئ أثناء خضوعه لاختبارات الجر والضغط الميكانيكي في جبال الألب النمساوية؛ حيث أدى ارتفاع درجات حرارة المكابح الأمامية إلى اندلاع حريق واشتعال الإطارين الأماميين وانفجارهما.

وتأتي هذه الاختبارات القاسية ضمن برامج التطوير الميداني التي تخضع لها السيارات قبل دخول خطوط الإنتاج المباشر للكشف عن ثغرات التبريد وأداء المكابح تحت الظروف الشديدة.

تفاصيل حادثة الاختبار في جبال الألب

وقع الحادث أثناء قيام مهندسي الشركة بسحب مقطورة ثقيلة على الطرق الجبلية المرتفعة لتقييم قوة الكبح.

وأسفر الضغط الفائق عن تصاعد دخان كثيف من المكابح الأمامية قبل اشتعال النيران، ما أدى إلى انتقال الحرارة العالية إلى العجلات وانفجار الإطارين الأماميين متتابعين.

وتدخلت طواقم الدعم المرافقة للسيارة باستخدام طفايات الحريق للسيطرة على الحريق وتبريد الجزء الأمامي دون إصابات.

التصميم الخارجي والملامح الجديدة

كشفت صور السيارات الاختبارية عن اتجاه هيونداي نحو تصميم صندوقي أكثر صلابة، مستوحى من طراز "سانتافي" الأكبر.

واستبدلت الشركة الانحناءات السابقة بواجهة رأسية عريضة وشبكة أمامية ممتدة مع مصابيح LED رأسية ومصابيح إضاءة أفقية، فضلاً عن غطاء محرك مسطح ومقابض أبواب منبثقة لتعزيز الديناميكية الهوائية.

المقصورة الداخلية والتقنيات الرقمية

حصلت المقصورة على شاشة رئيسية قياس 17 بوصة تعمل بنظام التشغيل "Pleos OS" الجديد المطور للسيارات الحديثة.

ورغم التوسع في الحلول الرقمية ولوحة العدادات المدمجة، أبقت هيونداي على الأزرار الميكانيكية للتحكم بالوظائف الرئيسية لضمان سهولة الوصول إليها أثناء القيادة الميدانية.