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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي

طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي
طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي، تعد باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي من أشهر أطباق المطبخ الإيطالي التي حققت انتشارًا واسعًا في المطاعم، إذ تمتاز بمذاقها الغني وقوامها الكريمي، كما أنها وجبة متكاملة تجمع بين البروتين والكربوهيدرات، ويمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة شهية لعشاء مميز أو عزومة سريعة، فإليك طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي خطوة بخطوة، للشيف سارة الحافظ.

مقادير باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي

طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي 
  • 300 جرام مكرونة فيتوتشيني أو بيني.
  • 2 صدر دجاج مقطع مكعبات أو شرائح.
  • ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
  • ملعقة كبيرة زبدة.
  • 4 فصوص ثوم مفرومة.
  • كوب كريمة طبخ.
  • نصف كوب حليب.
  • نصف كوب جبن بارميزان مبشور.
  • ملعقة صغيرة أوريجانو.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير

  • سلق المكرونة
  • اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج حسب التعليمات المدونة على العبوة.
  • صفيها مع الاحتفاظ بنصف كوب من ماء السلق.

تحضير الدجاج

  • تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والأوريجانو.
  • سخني زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي الدجاج وقلبيه حتى يكتسب لونًا ذهبيًا وينضج تمامًا.
  • ارفعي الدجاج من المقلاة واتركيه جانبًا.

تحضير صوص الثوم الكريمي

  • في نفس المقلاة أضيفي الزبدة ثم الثوم المفروم، وقلبيه لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته دون أن يتغير لونه.
  • أضيفي كريمة الطبخ والحليب مع التقليب المستمر.
  • أضيفي جبن البارميزان وقلبي حتى يذوب ويتكون صوص كريمي ناعم.
  • إذا كان الصوص كثيفًا، أضيفي قليلًا من ماء سلق المكرونة حتى يصلي إلى القوام المطلوب.
  • دمج المكونات
  • أعيدي الدجاج إلى المقلاة.
  • أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي برفق حتى تتغلف بالكامل بالصوص.
  • اتركيها على نار هادئة لمدة دقيقتين حتى تتجانس النكهات.

أسرار نجاح باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي

  • استخدمي جبن بارميزان طازجًا للحصول على نكهة أغنى.
  • لا تفرطي في طهي الثوم حتى لا يصبح طعمه مرًا.
  • احتفظي دائمًا بجزء من ماء سلق المكرونة لاستخدامه في ضبط قوام الصوص.
  • يمكن إضافة شرائح المشروم أو السبانخ للحصول على قيمة غذائية أعلى.
  • قدمي الباستا مباشرة بعد التحضير للحفاظ على قوامها الكريمي.

أفكار للتقديم

يمكن تقديم باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي مع:

  • سلطة السيزر.
  • خبز الثوم المحمص.
  • سلطة خضراء طازجة.
  • بطاطس ودجز.
  • عصير ليمون بالنعناع أو مشروب بارد.

القيمة الغذائية

تحتوي هذه الوجبة على البروتين من الدجاج، والكربوهيدرات من المكرونة، والكالسيوم من الجبن، ما يجعلها وجبة مشبعة ومناسبة للغداء أو العشاء. ويمكن تقليل السعرات الحرارية باستخدام كريمة قليلة الدسم أو استبدال جزء منها بالحليب.

نصائح لحفظ الباستا

يمكن حفظ باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة تصل إلى يومين، ثم إعادة تسخينها على نار هادئة مع إضافة القليل من الحليب لاستعادة القوام الكريمي قبل التقديم.

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طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي

طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي
طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي
طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي

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