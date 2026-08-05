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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا في رأس البر غدًا

احمد سعد
احمد سعد
يمنى عبد الظاهر

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في مدينة رأس البر، مساء غد الخميس 6 أغسطس، ضمن حفلات موسم الصيف، حيث يلتقي جمهوره بباقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إلى جانب عدد من الأغنيات التي يحرص على تقديمها في حفلاته، وسط تفاعل جماهيري متوقع من محبيه.

وكان أحمد سعد قد روّج للحفل مؤخرًا، بعدما نشر البوستر الرسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا موعده، وعلّق قائلًا: «مستنيكم الخميس 6 أغسطس في رأس البر»


يذكر ان حفل أحمد سعد فى رأس البر بعد أيام قليلة من مشاركته فى حفل برأس الحكمة بالساحل الشمالى، حيث ظهر كضيف مفاجأة دون إعلان مسبق، فى مفاجأة أعدتها الشركة المنظمة للجمهور. واستقبل الحضور الفنان بهتافات حارة، قبل أن يشعل الأجواء بباقة من أشهر أغنياته، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه «الفرفوش»، وسط تفاعل كبير من الجمهور، فيما أعرب سعد عقب الحفل عن سعادته بالأمسية، مؤكدًا عبر حسابه على «إنستجرام» أنها كانت «يومًا جميلًا مع ناس لذيذة».

الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي مدينة رأس البر حفل برأس الحكمة بالساحل الفرفوش

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