إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي برصيف على طريق جمصة – المنصورة

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أمام محل الزيني بعد الكارتة على طريق جمصة – المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بالرصيف على طريق جمصة - المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم مايكل منير صبحي مقار، 42 عامًا، مقيم فيصل بالقاهرة، وأصيب جروح سطحية بالذراع اليمنى، ونزيف بالأنف، وسحجات وكدمات بالجسم، ومنير صبحي مقار، 72 عامًا، من فيصل بالقاهرة، وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالصدر.



كما أصيب يوسف مايكل منير، 13 عامًا، من فيصل بالقاهرة، بسحجات وكدمات متفرقة بالقدمين، وأنطون جورج منير، 14 عامًا، من فيصل بالقاهرة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفوقية أنور وجدة مرقص، 60 عامًا، من فيصل بالقاهرة، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.