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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
حسام الفقي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي، حيث شهد الاجتماع اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى تقرير إدارة النقل الداخلي والنقل العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة، والتي عكست نجاحها في دعم منظومة النقل الأخضر الذكي المستدام داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تقديم خدمات نقل جماعي حديثة تعتمد على أحدث التقنيات الذكية، حيث تتولى الشركة إدارة وتشغيل مشروعات النقل الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل منظومة الأتوبيسات الجماعية الحصرية وخدمة "تاكسي العاصمة".

كما استعرض اللواء صبري عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي تطور أسطول الشركة، والذي يضم (210) مركبات متنوعة، تشمل (60) أتوبيسًا منها (40) أتوبيسًا كهربائيًا و(20) أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى (10) ميني باص ديزل، فضلًا عن (140) سيارة كهربائية، منها (58) سيارة شيفروليه بولت و(82) سيارة MG4.

كما أوضحت المؤشرات أن الشركة نجحت خلال عام 2025 في نقل أكثر من 3.8 مليون راكب، وحققت إيرادات نشاط بلغت 122.04 مليون جنيه، فيما بلغ صافي الربح 101.389 مليون جنيه، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي والإداري للشركة.

وشهد الاجتماع استعراض الإمكانات الفنية والتكنولوجية التي تتمتع بها الشركة، والتي تمكنها من تقديم خدمات نقل جماعي متطورة، حيث تم تجهيز الأتوبيسات بمنظومة المحطات الناطقة (مرئية ومسموعة)، وتوفير التجهيزات اللازمة لخدمة ذوي الهمم، إلى جانب تزويدها بكاميرات مراقبة وأجهزة تتبع مرتبطة بمركز للتحكم والسيطرة لمتابعة حركة التشغيل لحظيًا.

كما تم استعراض منظومة "تاكسي العاصمة"، والتي تم تزويدها بأجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، وكاميرات المراقبة وأجهزة تحديد المواقع (GPS)، بما يضمن إحكام الرقابة على التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان، بالإضافة إلى توفير تطبيق إلكتروني على متجري Google Play وApple Store يتيح للمواطنين طلب الخدمة بسهولة، فضلاً عن استعراض نطاق عمل " تاكسي العاصمة في المدن الجديدة ( العاصمة الجديدة – الشروق – الرحاب – مدينتي – حدائق وزهرة العاصمة ) وعدلي منصور ومصر الجديدة والتجمع بالإضافة إلى استعراض إمكانات مركز العمليات والتحكم، الذي يعد من أحدث مراكز إدارة وتشغيل خدمات النقل الذكي الأخضر في مصر .

واستعراض السياسات التي تبنتها للارتقاء بمستوى الأداء، والتي شملت الاهتمام بالعنصر البشري من خلال انتقاء أفضل السائقين، وتوفير مقار إدارية وسكنية مناسبة للعاملين، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل، بما يواكب الزيادة المستمرة في معدلات الإقبال على العاصمة الجديدة، ويتكامل مع تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والاستعداد لتشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، فضلاً عن الدور الذي قامت به الشركة في توفير خدمات النقل خلال مختلف المناسبات والأعياد والفعاليات.

وعلى هامش انعقاد الجمعية العمومية، وفي إطار خطة وزارة النقل للتوسع في منظومة النقل الجماعي وربط المدن الجديدة بشرق القاهرة بوسائل النقل الحديثة، بما يسهم في تعظيم اعتماد المواطنين على وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة، دشن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، (10) ميني باصات جديدة تابعة لشركة أكتا، تمهيدًا لدخولها الخدمة لربط مدينتي حدائق العاصمة وزهرة العاصمة بمحطة القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بحدائق العاصمة، بما يحقق التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي ويسهل حركة المواطنين.

وأكد وزير النقل، أن الميني باصات الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي، وتعد من أحدث المركبات العاملة في هذا المجال، وقد تم تصنيعها محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين مختلف الصناعات في مصر، وعلى رأسها صناعات النقل.

ووجه الوزير، بمواصلة دعم وتطوير أسطول شركة أكتا، و التوسع في المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، بما يعزز منظومة النقل الجماعي الذكي والمستدام، ويرفع كفاءة التشغيل، ويواكب النمو المتسارع في أعداد الركاب، ويسهم في تقديم خدمات نقل حضارية وآمنة تليق بالعاصمة الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة.

وزارة النقل لقطار الكهربائي الخفيف حدائق العاصمة كامل الوزير وزير النقل شركة أكتا للنقل الجماعي

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المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

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