بسبب علاقة عاطفية مع سيدة .. القبض على المتهمين باختطاف شخص في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدّى على آخر بالضرب وإجباره على ركوب إحدى السيارات "نقل" بالبحيرة .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 3 الجارى قام (مالك مصنع وعامل- مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص وإصطحابه عنوة لمحل إقامة الأول بذات الدائرة داخل سيارة مملوكة له لاعتقادهما بوجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجة الأول .

أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" ومُرتكبي الواقعة ، وبمواجهتهما أقرّا بارتكابهما الواقعة لذات الخلاف ، وبسؤال المجنى عليه أيّد ما سبق .



تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية .





