قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق مضيق هرمز لا يعني نهاية الحرب | المنطقة تدخل مرحلة جديدة من الصراع
بسمة وهبة عن تصريحات الفنانات المعتزلات : السوشيال ميديا تضخم الأزمات
رابطة الأندية تكشف عن شعار دمج نادي الشرقية مع إنبي
من عامل نظافة لـ دكتور .. قصة كفاح ضحية تنمر
سويلم : إنهاء أزمة بحيرة سيوة تدريجيا .. وإغلاق الآبار العشوائية
بعد إعلان الحكومة الأخير .. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القماش يعتذر عن الاستمرار مع الإسماعيلي
17 مليون يورو ورقم 11.. ياغيز يكشف تفاصيل عقد محمد صلاح مع طرابزون سبور
نتنياهو: لن ننسحب من خطوط الانتشار في غزة حتى يتم نزع سلاح حماس
قبل ما تبعت بلاغك .. تنبيه عاجل من وزارة الري لهذا السبب
وزير الري : عدم توافر بيانات تشغيل سد النهضة يضع السودان فى موقف بالغ الصعوبة
الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الإفراط في تناول السكر قبل عمر العامين يصيبك بمرض خطير لاحقًا.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
آية التيجي

كشفت دراسة علمية جديدة أن الإفراط في تناول السكر خلال الحمل والسنوات الأولى من عمر الطفل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف في مراحل متقدمة من العمر.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

 فيما أظهرت النتائج أن تقليل السكريات المضافة في هذه المرحلة المبكرة قد يوفر حماية طويلة الأمد لصحة الدماغ، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في دورية Neurology، فإن الأطفال الذين تعرضوا لكميات أقل من السكر خلال أول عامين من حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بغيرهم، كما تأخر ظهور المرض لديهم بنحو عامين ونصف في المتوسط.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

دراسة على أكثر من 64 ألف شخص

واعتمد الباحثون من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا على بيانات 64,737 شخصًا ولدوا قبل وبعد انتهاء نظام تقنين السكر في المملكة المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بهدف تقييم تأثير التعرض المبكر للسكر على صحة الدماغ في المستقبل.

وقسم المشاركون إلى مجموعات بحسب تعرضهم للسكر خلال الحمل وأول عامين من الحياة، ثم تابع الباحثون سجلاتهم الطبية ابتداءً من متوسط عمر 55 عامًا ولمدة 15 عامًا لرصد حالات الإصابة بالخرف.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

انخفاض خطر الخرف بنسبة تصل إلى 23%

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين نشأوا خلال فترة تقنين السكر كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة وصلت إلى 23% مقارنة بمن ولدوا بعد عام 1953، عندما أصبح السكر متاحًا بكميات أكبر.

كما كشفت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا كميات أقل من السكر في طفولتهم المبكرة:
أصيبوا بالخرف في عمر متأخر بنحو عامين ونصف.

أظهرت فحوصات الدماغ لديهم تلفًا أقل في الأنسجة العصبية.

امتلكوا حجمًا أكبر من المادة الرمادية، المرتبطة بالذاكرة والتفكير والقدرات الإدراكية.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

لماذا يؤثر السكر في الدماغ؟

وأوضح الباحثون أن الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن تقليل السكر يمنع الإصابة بالخرف، لكنها تضيف دليلًا جديدًا إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤثر سلبًا في وظائف الدماغ.

ويعتقد العلماء أن الارتفاع المزمن لسكر الدم قد:
ـ يضر بالأوعية الدموية التي تغذي الدماغ بالأكسجين.

ـ يغيّر تركيب بعض البروتينات داخل المخ، لتتحول إلى مواد سامة تساهم في تدمير الخلايا العصبية.

ـ يزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، إذ تشير دراسات سابقة إلى أن ارتفاع سكر الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة به بنسبة تصل إلى 69%.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

التغذية المبكرة تصنع الفارق

وقال البروفيسور جيازين تشنغ، الباحث الرئيسي للدراسة، إن النتائج تشير إلى أن تقليل السكريات المضافة أثناء الحمل وخلال مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة قد يكون خطوة مهمة للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف بعد عقود.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات البيولوجية التي تربط التغذية المبكرة بصحة الدماغ في مراحل العمر المختلفة.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

توصيات غذائية للأطفال

وتوصي الإرشادات الصحية الحالية بألا يتجاوز استهلاك الأطفال في عمر سنة واحدة 10 جرامات من السكريات الحرة يوميًا، أي ما يعادل نحو مكعبين ونصف من السكر، بينما لا توجد كمية يومية محددة للرضع أقل من عام، مع التأكيد على عدم إضافة السكر إلى أطعمتهم أو مشروباتهم.

السكر والخرف أضرار السكر على الدماغ الإفراط في تناول السكر الخرف مرض ألزهايمر صحة الدماغ تغذية الأطفال السكر عند الأطفال الحمل والسكري الوقاية من الخرف دراسة جديدة عن السكر السكريات المضافة تأثير السكر على المخ التغذية في أول عامين صحة الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

نموذج إجابة الفيزياء

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

فريق الأهلي

الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري

يارا حسام حسن

حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

منتخب مصر

منتخب مصر يبدأ رحلة أمم أفريقيا 2027.. حسام حسن يستعد لأول ظهور بعد مونديال 2026

ترشيحاتنا

ندوة علمية

الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية بعنوان "محبة الوطن من الإيمان"

وزارة الأوقاف

حصاد إدارة الأزمات بالأوقاف: إطلاق مبادرة اسعف زميلك و400 جولة ميدانية لتعزيز السلامة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الأبناء المتوفون يستقبلون والديهم على أبواب الجنة؟.. حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء تلاوات صناعية.. وهل دعاء المظلوم على الظالم يرجع عليه؟

بالصور

الإفراط في تناول السكر قبل عمر العامين يصيبك بمرض خطير لاحقًا.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

كم كوب قهوة تحتاج يوميًا؟.. الكمية المثالية لكل مرحلة عمرية

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

تحذير عاجل | عدوى طفيلية معوية ببريطانيا تسبب إسهالا شديدا يجتاح وجهات سياحية شهيرة

داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

فيديو

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد