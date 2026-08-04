الإفراط في تناول السكر قبل عمر العامين يصيبك بمرض خطير لاحقًا.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كشفت دراسة علمية جديدة أن الإفراط في تناول السكر خلال الحمل والسنوات الأولى من عمر الطفل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف في مراحل متقدمة من العمر.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

فيما أظهرت النتائج أن تقليل السكريات المضافة في هذه المرحلة المبكرة قد يوفر حماية طويلة الأمد لصحة الدماغ، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في دورية Neurology، فإن الأطفال الذين تعرضوا لكميات أقل من السكر خلال أول عامين من حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بغيرهم، كما تأخر ظهور المرض لديهم بنحو عامين ونصف في المتوسط.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

دراسة على أكثر من 64 ألف شخص

واعتمد الباحثون من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا على بيانات 64,737 شخصًا ولدوا قبل وبعد انتهاء نظام تقنين السكر في المملكة المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بهدف تقييم تأثير التعرض المبكر للسكر على صحة الدماغ في المستقبل.

وقسم المشاركون إلى مجموعات بحسب تعرضهم للسكر خلال الحمل وأول عامين من الحياة، ثم تابع الباحثون سجلاتهم الطبية ابتداءً من متوسط عمر 55 عامًا ولمدة 15 عامًا لرصد حالات الإصابة بالخرف.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

انخفاض خطر الخرف بنسبة تصل إلى 23%

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين نشأوا خلال فترة تقنين السكر كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة وصلت إلى 23% مقارنة بمن ولدوا بعد عام 1953، عندما أصبح السكر متاحًا بكميات أكبر.

كما كشفت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا كميات أقل من السكر في طفولتهم المبكرة:

أصيبوا بالخرف في عمر متأخر بنحو عامين ونصف.

أظهرت فحوصات الدماغ لديهم تلفًا أقل في الأنسجة العصبية.

امتلكوا حجمًا أكبر من المادة الرمادية، المرتبطة بالذاكرة والتفكير والقدرات الإدراكية.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

لماذا يؤثر السكر في الدماغ؟

وأوضح الباحثون أن الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن تقليل السكر يمنع الإصابة بالخرف، لكنها تضيف دليلًا جديدًا إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤثر سلبًا في وظائف الدماغ.

ويعتقد العلماء أن الارتفاع المزمن لسكر الدم قد:

ـ يضر بالأوعية الدموية التي تغذي الدماغ بالأكسجين.

ـ يغيّر تركيب بعض البروتينات داخل المخ، لتتحول إلى مواد سامة تساهم في تدمير الخلايا العصبية.

ـ يزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، إذ تشير دراسات سابقة إلى أن ارتفاع سكر الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة به بنسبة تصل إلى 69%.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

التغذية المبكرة تصنع الفارق

وقال البروفيسور جيازين تشنغ، الباحث الرئيسي للدراسة، إن النتائج تشير إلى أن تقليل السكريات المضافة أثناء الحمل وخلال مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة قد يكون خطوة مهمة للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف بعد عقود.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات البيولوجية التي تربط التغذية المبكرة بصحة الدماغ في مراحل العمر المختلفة.

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

توصيات غذائية للأطفال

وتوصي الإرشادات الصحية الحالية بألا يتجاوز استهلاك الأطفال في عمر سنة واحدة 10 جرامات من السكريات الحرة يوميًا، أي ما يعادل نحو مكعبين ونصف من السكر، بينما لا توجد كمية يومية محددة للرضع أقل من عام، مع التأكيد على عدم إضافة السكر إلى أطعمتهم أو مشروباتهم.