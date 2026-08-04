بسمة وهبة : الحاجّة شهيرة مقالتش أحمد زكي كان بلا مدفن أو مال

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ التصريحات التي أدلت بها الفنانة شهيرة في برنامجها جرى تفسيرها بصورة خاطئة، مشددة على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة ما قيل في الحوار.



وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنها تعاتب السيدة منى شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تسمح في برنامجها بالإساءة إلى قيمة الفنان الكبير.



وتابعت: «ولا الحاجة شهيرة بصراحة حرام عشان منظلمهاش هي مقالتش أي حاجة حتى يعني تديلك المعنى ده»، موضحة أن شهيرة كانت تتحدث عن مقابر جمعية الفنانين والإعلاميين، وأن الفنان الراحل كان يرغب في أن يُدفن وسط زملائه، وليس لأن ظروفه المادية كانت لا تسمح بشراء مدفن.



وأكدت الإعلامية أن الهدف من توضيحها هو منع انتشار سوء الفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا بس حبيت أوضحلك للأستاذة منى .. عشان يهمني إن حضرتك برضه متفهميش غلط وميزيدش الموضوع على السوشيال ميديا من لا شيء»، مشددة على أن تصريحات شهيرة يجب أن تُفهم في سياقها الكامل.