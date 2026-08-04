من عامل نظافة لـ دكتور .. قصة كفاح ضحية تنمر

كشف محمد عثمان سلام، تفاصيل رحلته مع العمل كعامل نظافة إلى تحضير الدكتوراه.

وقال محمد عثمان في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج “ صبايا الخير ” المذاع على قناة “ النهار ”، :" أنا اشتغلت في مجلس المدينة كعامل نظافة واشتغلت بـ 74 جنيه في الشهر وانا كان معايا دبلوم تجارة".

وتابع محمد عثمان :" كنت لازم اشتغل شغل ثابت عشان اوفر مصدر رزق ثابت لي واشتغلت كناس في الشوارع منذ عام 1999 وفي عام 2011 كنت شغال في الشارع وواحد اتنمر عليا وقررت أدخل كلية الحقوق في 2011 وحصلت على الليسانس في 2016".

وأكمل محمد عثمان :" كانت مصاريف التعليم المفتوح مرتفعة وكنت بحوش كل يوم 5 جنيه عشان أصرف على تعليمي في الكلية".

ولفت محمد عثمان:" بعد التخرج عملت دراسات عليا وحصلت على دبلومة في القانون الإداري ودبلومة في القانون العام ويعادلوا ماجستير وناوي أحضر دكتوراة".

وتابع محمد عثمان :" محافظ البحيرة لما عرفت حالتي طلبتني وحولتني من عامل نظافة إلى مشرف نظافة ومش بنزل الشارع كعامل نظافة ".