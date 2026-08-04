قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟
«مالهاش مثيل».. ياسر الحريري: شيرين عبدالوهاب صوت الوطن العربي.. ومش هيتعوض حد مكانها
تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو
مصير «إنفانتينو» بعد الأزمات المتلاحقة .. هل يترشح هاني أبوريدة لرئاسة »فيفا»؟ | فيديو
دي حشرية | انفعال بسمة وهبة على الهواء بسبب شيرين
طرابزون سبور يعلن رسميًا بدء إجراءات التعاقد مع محمد صلاح
محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي
وزير الري : عدم توافر بيانات تشغيل سد النهضة يضع السودان فى موقف بالغ الصعوبة
هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ أستاذ الاستشعار عن بعد يحسم الجدل
اكتشاف جديد وغامض على المريخ يثير تساؤلات العلماء .. ما القصة؟
أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء.. الكندوز يسجل370 جنيها والضاني يصل لـ400
تسهيلات جديدة .. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إقالة موظفة حكومية بإسبانيا بعد نشرها أرقامًا عن أزمة المهاجرين في سبتة

سبتة
سبتة
القسم الخارجي

أقالت الحكومة الإسبانية موظفة في دائرة الأمن القومي، بعدما نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة بيانات أولية بشأن أعداد المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة قادمين من المغرب خلال موجة الهجرة الجماعية الأخيرة، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا بشأن طريقة تعامل الحكومة مع المعلومات المتعلقة بالأزمة.

وبحسب مصادر حكومية وإعلامية إسبانية، كانت الموظفة مسؤولة عن تحديث الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لدائرة الأمن القومي، ونشرت في 31 يوليو الماضي بيانات قدرت عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة بصورة غير نظامية بنحو 49 ألف شخص خلال فترة الأزمة. وأوضحت الحكومة أن إنهاء تكليفها جاء بسبب «فقدان الثقة»، معتبرة أن المعلومات التي نشرتها لم تكن قد خضعت للتحقق النهائي قبل نشرها.

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن توقيت نشر الأرقام، إذ كانت الحكومة الإسبانية قد امتنعت خلال الساعات الأولى للأزمة عن إعلان حصيلة رسمية لأعداد الوافدين، قبل أن تنشر دائرة الأمن القومي الرقم بصورة مبكرة على موقعها، ليتم حذف المنشور لاحقًا.

لكن اللافت أن الرقم الذي نشرته الموظفة لم يكن بعيدًا عن الحصيلة التي أعلنتها الحكومة لاحقًا؛ إذ أعلنت السلطات الإسبانية في وقت لاحق من اليوم نفسه أن نحو 50 ألف شخص دخلوا سبتة خلال الأزمة، ما جعل الرقم المنشور على موقع دائرة الأمن القومي قريبًا للغاية من التقدير الرسمي النهائي.

وتكشف تفاصيل القضية أن الخلاف لم يكن، وفق الرواية الحكومية، متعلقًا بالرقم في حد ذاته، وإنما بتوقيت نشر المعلومات وطبيعة البيانات التي اعتُبرت في ذلك الوقت غير نهائية. ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر داخلية أن المعلومات المنشورة كانت تستند إلى بيانات كانت متاحة لدى وزارة الداخلية، وأن جزءًا من المعطيات الواردة في المنشور استخدمته الحكومة نفسها لاحقًا في تصريحاتها العلنية.

وأصبحت واقعة الإقالة محورًا لسجال سياسي في إسبانيا، إذ طالب الحزب الشعبي الإسباني بمثول مدير مكتب رئيس الوزراء أمام البرلمان لتقديم توضيحات بشأن القرار، متسائلًا عما إذا كان نشر معلومات حقيقية تتعلق بأزمة أمنية يمكن أن يشكل سببًا لإعفاء موظفة من منصبها.

وقال الحزب المعارض إن الحكومة مطالبة بتوضيح ما إذا كانت إقالة الموظفة مرتبطة مباشرة بنشرها بيانات دخول المهاجرين، وما إذا كانت ترى أن المعلومات المتعلقة بحجم الأزمة كان ينبغي حجبها عن الرأي العام إلى حين إعلانها رسميًا من جانب الحكومة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب واحدة من أكبر موجات الهجرة التي شهدتها سبتة منذ أزمة مايو 2021، عندما دخل نحو 10 آلاف شخص إلى المدينة خلال نحو 48 ساعة. وتظهر الأرقام الرسمية الإسبانية أن سبتة كانت قد شهدت بالفعل ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الدخول غير النظامي خلال عام 2026 قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.

وفي المقابل، أكدت الحكومة الإسبانية أن مسؤولية الأزمة تعود إلى شبكات تهريب البشر، بينما أشادت بتعاون المغرب في إعادة أعداد كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا سبتة.

وتبقى إقالة الموظفة، التي احتفظت بصفة موظفة حكومية وعادت إلى وزارة الدفاع، واحدة من أبرز التداعيات السياسية والإدارية للأزمة، وسط استمرار الجدل في إسبانيا حول الشفافية الحكومية وآليات نشر المعلومات خلال الأزمات الأمنية والهجرة الجماعية.
 

الحكومة الإسبانية دائرة الأمن القومي الهجرة الجماعية الأخيرة مدينة سبتة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

نموذج إجابة الفيزياء

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

يارا حسام حسن

حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

فريق الأهلي

الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

إمام عاشور

عايز حقي ناشف.. إمام عاشور يرحب بـ الكاش ويرفض فيلا الساحل لـ تجديد عقده| خاص

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يقدم واجب العزاء للأنبا يواقيم في وفاة ابنة شقيقته بكنيسة العذراء بإسنا

محافظ الأقصر يقدم واجب العزاء للأنبا يواقيم في وفاة ابنة شقيقته بكنيسة العذراء بإسنا

صورة ارشيفية

2185 شهادة قيد و831 مهارة ورخصة مهنة | حصاد جهود عمل الأقصر في يوليو

محافظ الدقهلبة

إنشاء حديقة كوكب الشرق بالمنصورة

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية لافتة على البحر.. بفستان وردي تخطف الأنظار

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

الإفراط في تناول السكر قبل عمر العامين يصيبك بمرض خطير لاحقًا.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

كم كوب قهوة تحتاج يوميًا؟.. الكمية المثالية لكل مرحلة عمرية

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

تحذير عاجل | عدوى طفيلية معوية ببريطانيا تسبب إسهالا شديدا يجتاح وجهات سياحية شهيرة

داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا

فيديو

سامو زين

سامو زين يكشف حقيقة استخدامه الذكاء الاصطناعي في حفله بالساحل الشمالي

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد