هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ أستاذ الاستشعار عن بعد يحسم الجدل

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، أن مصر ليست ضمن نطاق الأحزمة الزلزالية المعروفة، مشددًا على أن الزلزال الذي وقع مؤخرًا في السويس لا يعني دخول البلاد في حزام زلزالي.



وأوضح "العسكري" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الأحزمة الزلزالية معروفة جيولوجيًا منذ ملايين السنين، ولا تتغير بسبب وقوع زلزال أو أكثر، قائلًا: "إذا وقع زلزال غدًا أو الأسبوع المقبل أو حتى الشهر القادم، فهذا لا يعني أن مصر أصبحت داخل الحزام الزلزالي".



وأضاف أن مصر تقع خارج نطاق الأحزمة الزلزالية الرئيسية، لكنها قريبة من عدد من المصادر الزلزالية النشطة، مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، ولذلك قد يشعر المواطنون داخل البلاد بالهزات الأرضية التي تنشأ في تلك المناطق.



ومن ناحية أخرى نفى أستاذ الاستشعار عن بعد، وجود علاقة بين التغيرات المناخية وحدوث الزلازل، موضحًا أن التغيرات المناخية قد تؤثر في دورة المياه أو شكل الغلاف الجوي أو التيارات المائية، لكنها لا تؤثر في حركة الألواح التكتونية.



وأشار إلى أن الزلازل تعد ظاهرة جيولوجية ناتجة عن الضغوط والأحمال المتراكمة داخل القشرة الأرضية، مؤكدًا أن أسبابها تختلف تمامًا عن الظواهر المناخية، ولا يمكن الربط بينهما من الناحية العلمية.