عايز حقي ناشف.. إمام عاشور يرحب بـ الكاش ويرفض فيلا الساحل لـ تجديد عقده| خاص

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن تمديد وتجديد عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى عام 2030 القادم وقبل انطلاق معسكر المارد الأحمر في إسبانيا.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن أحد رجال الأعمال المعروفين بانتمائه للقلعة الحمراء تقدم بمبادرة لدعم استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن رجل الأعمال عرض على إمام عاشور الحصول على عدد من الوحدات العقارية داخل مشروعات مميزة بالساحل الشمالي أو في القاهرة، مع تقديم تخفيضات خاصة تصل قيمتها إلى نحو 15 مليون جنيه، وذلك على سبيل الهدية في حال إتمام تجديد عقده واستمراره مع النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف المصدر أن المبادرة جاءت في إطار رغبة بعض الشخصيات الداعمة للنادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة أن إمام عاشور يعد أحد أبرز العناصر المؤثرة داخل تشكيل الأهلي، ويحظى بتقدير كبير من الجماهير بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب رحب بفكرة الدعم، لكنه أبلغ المقربين منه بأنه يفضل الحصول على القيمة المالية بصورة نقدية بدلًا من الاستفادة من الوحدات العقارية، معتبرًا أن المقابل النقدي سيكون أكثر ملاءمة له في ظل ارتباطاته والتزاماته الشخصية خلال المرحلة الحالية.

وأكد المصدر أن هذا الطرح لا يزال في إطار المناقشات غير الرسمية، ولم يدخل ضمن بنود مفاوضات تجديد العقد بين إدارة النادي واللاعب، مشيرًا إلى أن ملف التجديد يتم التعامل معه من خلال القنوات الرسمية بين الأهلي وإمام عاشور ووكيله، بينما تأتي المبادرة من رجل الأعمال بصورة منفصلة عن إدارة النادي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تواصل العمل على إنهاء ملف تجديد عقد إمام عاشور في أقرب وقت، في ظل القناعة الكاملة بأهمية استمرار اللاعب ضمن المشروع الفني للفريق، بينما تبقى جميع المقترحات الداعمة خارج إطار التفاوض الرسمي، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.