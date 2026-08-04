الكنيسة القبطية تودع القمص حنانيا صبحي .. وصلوات التجنيز غدًا بمنشية التحرير

توفي، اليوم، القمص حنانيا صبحي، كاهن كنيسة كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير، التابعة لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن عمر ناهز ٧٦ سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٣٣ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ١٥ أبريل عام ١٩٤٨، وسيم كاهنًا يوم ٨ أبريل ١٩٩٣ بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، ورُسِم قمصًا في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

وفاضت روحه اليوم بعد فترة مرض لم تطول، وسوف تقام صلوات تجنيزه في كنيسته، الساعة ١٢ منتصف ظهر غدٍ الأربعاء، ويتم استقبال المعزين بالقاعة الملحقة بالكنيسة من الساعة ٦ إلى ١٠ مساء غدٍ، بينما تصلى صلوات الثالث بالكنيسة أيضًا الساعة ١١ من صباح بعد غدٍ الخميس.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وللآباء كهنة كنائس القطاع في نياحة الأب المبارك القمص حنانيا صبحي ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.