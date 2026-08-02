متحدث الكنيسة يُحاضر في اجتماع مجمع كهنة سمالوط حول أنافورا القداس الإلهي | صور

عقد مجمع كهنة إيبارشية سمالوط، اجتماعه الدوري بمقر المطرانية، برئاسة نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران الإيبارشية، وبمشاركة الآباء الكهنة.

الطقس واللاهوت

واستضاف الاجتماع الأب القمص موسى إبراهيم، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي ألقى محاضرة بعنوان "التقسيم الخماسي لأنافورا القداس الإلهي"، تناول خلالها الجوانب الطقسية واللاهوتية للقداس.

كما ناقش نيافة الأنبا بفنوتيوس مع الآباء الكهنة عددًا من الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية، واستعرض الاستعدادات المتعلقة بالفترة المقبلة، في إطار متابعة وتنظيم العمل الرعوي داخل الإيبارشية.