مفاجأة بشأن مصطفى شوبير.. استفسار أوروبي والأهلي يرفض التنازل عن حارسه

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن وجود اهتمام من نادي نورشيلاند الدنماركي بالتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن الأمر لم يتطور إلى مفاوضات رسمية.

وقال حتحوت، في تصريحات إذاعية، إن نادي نورشيلاند استفسر عن إمكانية التعاقد مع مصطفى شوبير، لكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي ترى أن المقابل المالي المتوقع لا يتناسب مع القيمة الفنية للحارس، وهو ما حال دون التوصل إلى أي اتفاق.

وأضاف أن الأهلي يتمسك باستمرار مصطفى شوبير، في ظل الحاجة إلى جميع عناصر الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع ارتباط الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

ويختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مهم يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم جاهزية اللاعبين قبل ضربة بداية الموسم الجديد.