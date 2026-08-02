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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي المصري ينشر فيديو توعويًا لمبادرة تحديث بيانات العاملين بالخارج

مبادرة تحديث بيانات العاملين بالخارج
مبادرة تحديث بيانات العاملين بالخارج
محمد يحيي

نشر البنك المركزي المصري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فيديو توعويًا لمساعدة المصريين العاملين في الخارج على تحديث بياناتهم ضمن مبادرة  "حدث بياناتك في مصر" للمصريين العاملين بالخارج التي تمت بالتعاون مع وزارة الخارجية وينفذها اتحاد بنوك مصر بشراكة بنكا مصر والأهلي المصري الحكوميين.

وقال البنك المركزي المصري إن تلك المبادرة تساعد المصريين العاملين بالخارج تحديث بياناتهم المصرفية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر دون الحاجة إلى السفر إلى مصر، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية في دولة الإقامة، واستيفاء نموذج تحديث البيانات والتوقيع عليه، ثم اعتماده من البعثة، التي تتولى إرساله إلى ديوان عام وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات التوثيق، قبل تسليمه إلى البنك المعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات العميل.

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل تلك المبادرة وأهميتها في تبسيط إجراءات تحديث بيانات العملاء، مع الامتثال للمتطلبات الرقابية وإجراءات العناية الواجبة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.

وجاءت تلك المبادرة على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد اليوم تحت شعار: "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا".

البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر مال واعمال اخبار مصر العناية الواجبة

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