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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
رنا عصمت

الشوفان هو نوع من حبوب الحبوب وهو معروف ببذوره. يتم استخدامها كوجبة فطور شهيرة للإنسان وكعلف للماشية دقيق الشوفان هو مكان بارز بين أطباق الشوفان الأخرى ، ويتم صنعه من الشوفان الذي تم طحنه ولفه، يوفر الشوفان العديد من الفوائد الصحية والجمالية لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والبوليفينول والألياف الغذائية وما إلى ذلك، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

يُعد الشوفان أحد المكونات الأساسية في الخطط الغذائية للمرضى الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع نسبة الكوليسترول، ومقاومة الأنسولين، وزيادة الوزن.

فوائد الشوفان للقلب..

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية


تعمل مضادات الأكسدة مثل أفينانثراميد وفيتامين هـ والمركبات الأخرى ذات الصلة في الشوفان على حماية نظام القلب والأوعية الدموية من أضرار الجذور الحرة وتقويتها ، كما أن فيتامين (هـ) الموجود في الشوفان يقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول السيئ.

تقلل الألياف الغذائية الموجودة في الشوفان من نسبة الكوليسترول الضار LDL وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، وهي حالة تؤدي إلى تصلب الشرايين وتضيقها وهي سبب رئيسي لمشاكل القلب والأوعية الدموية المختلفة. يحدث بشكل رئيسي بسبب تراكم الترسبات الدهنية واللويحات داخل جدران الشرايين.

تحتوي نخالة الشوفان على حوالي 15 إلى 26 بالمائة من الألياف الغذائية ، بينما يحتوي الشوفان على حوالي 7 بالمائة من الألياف الغذائية ، ووفقًا للدراسات ، يمكن أن يقلل دقيق الشوفان من متوسط ​​مستوى الكوليسترول بنسبة تصل إلى 12 بالمائة.

وفقًا لدراسة أسترالية ، بالمقارنة مع ألياف القمح ، فإن ألياف الشوفان أكثر فاعلية في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ، حيث تمنع الألياف الغذائية امتصاص بعض المواد التي تسبب أمراض القلب.

وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، فإن إضافة الحبوب الكاملة مثل الشوفان المقطّع بالصلب في نظامنا الغذائي هي واحدة من أفضل الطرق لخفض مستويات الكوليسترول في الدم . يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

قد ينظم الشوفان ارتفاع ضغط الدم ، مما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية. تعزز الفيتامينات والمعادن الأخرى ، وما إلى ذلك ، في الشوفان صحة القلب والأوعية الدموية.

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