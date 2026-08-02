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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحة الشرقية» تستحدث 56 وحدة وخدمة طبية جديدة بالمستشفيات خلال العام المالي 2025 / 2026

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال دعم المستشفيات والوحدات الصحية بأحدث التخصصات والخدمات، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية، وما تحقق من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات الصحية.

من جانبه أعلن الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن استحداث 56 وحدة وخدمة طبية جديدة بمستشفيات الإدارة العامة للطب العلاجي خلال العام المالي 2025 / 2026، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتوسيع نطاق الخدمات الطبية والتخصصية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن مستشفى الزقازيق العام شهد افتتاح عيادة الغدد الصماء والسكر، بينما تم بمستشفى القنايات المركزي استحداث عيادات التخاطب وتحسين السلوك، والعلاج الطبيعي للأطفال، والكلى وجراحة الأورام، بالإضافة إلى تشغيل عمليات الرمد الصغرى وفي مستشفى الإبراهيمية المركزي تم تشغيل عيادات المسالك البولية والأوعية الدموية، فيما شهد مستشفى طب وجراحة العيون إنشاء عيادة متخصصة لعلاج الجلوكوما.

وأضاف أن مستشفى ههيا المركزي شهد طفرة كبيرة في الخدمات الطبية، تضمنت تشغيل خدمة حضانة البريتيرم، ووحدة الحمل الحرج، ووحدة الحقن المجهري، وإجراء جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، وجراحات اليد الدقيقة، ومناظير النساء، إلى جانب استحداث وحدة وعيادة لجراحات السمنة.

وأشار إلى أن مستشفى أبو حماد المركزي شهد تشغيل عيادات الإيكو والقلب والمشورة والصحة النفسية والعصبية، بينما تم بمستشفى السعديين المركزي افتتاح عيادات الكلى والروماتيزم والأمراض المناعية والمشورة الأسرية، إلى جانب إجراء عمليات مناظير العظام للركبة والكتف.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي أن مستشفى فاقوس المركزي تم دعمه بوحدة لعلاج الأورام، ووحدة للقسطرة القلبية، وعيادة للإيكو، كما شهد مستشفى أبو كبير المركزي تشغيل عيادة الإيكو للأطفال والكبار، وعيادة المخ والأعصاب، وخدمة جراحات المخ والأعصاب، بالإضافة إلى تشغيل عناية الأطفال.

وأضاف أن مستشفى الزوامل المركزي استحدث وحدة للعلاج الطبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما تم تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى ديرب نجم المركزي، وتطوير عيادة عقر الحيوان والأمصال المركزة والعادية بمستشفى حميات فاقوس.

كما شهد مستشفى القرين المركزي افتتاح عيادات المخ والأعصاب والمسالك البولية، وتشغيل قسم الأشعة المقطعية، فيما تم إنشاء وحدة للتأهيل الرئوي بمستشفى صدر الزقازيق.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم كذلك استحداث عدد من الخدمات الجديدة بمستشفى منيا القمح المركزي، شملت عيادة القلب والإيكو، وعيادة التجميل والحروق والتبول اللاإرادي، وخدمة الدم المفلتر ببنك الدم، وإجراء عمليات تغيير مفصل صناعي للفخذ، وجراحات التجميل والحروق.

وأشار إلى أنه تم افتتاح عيادة الأسنان بعد تطويرها، وتفعيل عيادتي المشورة والعلاج الطبيعي بمستشفى تل راك المركزي، بالإضافة إلى تشغيل خدمة الغسيل البريتوني لمرضى الكلى وعيادة التغذية العلاجية بمستشفى حميات الزقازيق.

وأضاف أن مستشفى كفر صقر المركزي شهد تشغيل قسم الأشعة المقطعية، وقسم التفتيت ومناظير المسالك، ومعمل الميكروبيولوجي، وعيادة المخ والأعصاب، وعيادتي المشورة الأسرية ومتابعة الحمل الخطر، فيما تم افتتاح عيادة الأسنان بمستشفى الصوفية المركزي.

واختتم وكيل وزارة الصحة تصريحاته بالإشارة إلى أن مستشفى مشتول السوق المركزي شهد تشغيل قسم الأشعة المقطعية، وتدعيم قسم العلاج الطبيعي بجهاز سونار، إلى جانب إنشاء غرفة متخصصة للعلاج الطبيعي للأطفال، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير الخدمات الصحية وتوفير التخصصات الدقيقة داخل مستشفيات المحافظة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية.

الشرقية محافظ الشرقية المنظومة الصحية الخدمات الطبية

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