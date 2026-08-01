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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التكنولوجيا أولوية.. محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير التعليم العالي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان وفرعه وذلك بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بالشأن التعليمي وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات الحيوية الهادفة إلى الإرتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

شهد الإجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض ما تم تنفيذه من قرارات إلى جانب مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات المرتبطة بالأنشطة التعليمية والبرامج الأكاديمية.

وتناول الاجتماع بحث آليات التعاون مع الكليات بالجامعات المصرية ومراكز التدريب التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم التقنية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات الصناعية، بما يُسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

أشاد محافظ الشرقية، بما حققه طلاب المعهد من إنجازات متميزة على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى نجاحهم في تحقيق نتائج متقدمة في مسابقات الهندسة والتصميمات الابتكارية وسباقات السيارات الطلابية، والمشاركة لأول مرة في مسابقة المركبات الجوية غير المأهولة، إلى جانب تمثيل المعهد في اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية، وتصعيد خمسة مشروعات للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات، مؤكداً أن هذه النجاحات تعكس المستوى الأكاديمي المتميز للمعهد، وقدرته على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة وروح الابتكار، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وخدمة الوطن.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة التعليم العالي، لا سيما التعليم التكنولوجي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الشرقية، أن التعليم التكنولوجي يمثل قاطرة حقيقية للتنمية، مشيراً إلى حرص المحافظة على تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، بما يضمن تخريج طلاب مؤهلين عملياً وتكنولوجياً وقادرين على تلبية متطلبات سوق العمل قائلاً : أبناء مصر من الطلاب هم ثروتها الحقيقية، وأن الإستثمار في تأهيلهم وإعدادهم بالشكل الأمثل يُعد استثماراً مباشراً في بناء مستقبل الوطن وتحقيق تقدمه.

الشرقية محافظ الشرقية العاشر من رمضان المعهد التكنولوجي العالي

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