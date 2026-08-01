محمد عادل صديق وحسام الزناتي يتصدران سباق المدير الرياضي في الزمالك

يتصدر الثنائي محمد عادل صديق وحسام الزناتي قائمة المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك، خلفًا لـ جون إدوارد، الذي رحل عن منصبه مؤخرًا.

وتفاضل إدارة الزمالك بين الاسمين لاختيار الأنسب لقيادة الملف الرياضي خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاستعدادات المكثفة للموسم الجديد، ورغبة مجلس الإدارة في تعيين مدير رياضي يمتلك الخبرات الإدارية والفنية اللازمة.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك قرارها النهائي خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن المدير الرياضي الجديد، الذي سيتولى الإشراف على قطاع كرة القدم بالنادي.