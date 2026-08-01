رضا هيكل يعود إلى الزمالك لتدعيم فريق الكرة الطائرة

أعلن نادي الزمالك عودة نجمه وأحد أبرز أساطير الكرة الطائرة رضا هيكل إلى صفوف الفريق الأول، في خطوة تهدف إلى تدعيم الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويمثل انضمام رضا هيكل إضافة قوية للزمالك، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، بعدما قدم مسيرة حافلة بالإنجازات مع القلعة البيضاء، ليعود مجددًا لارتداء قميص الفريق الذي شهد أبرز محطات تألقه.

وتأتي عودة هيكل ضمن خطة إدارة الزمالك لتدعيم فريق الكرة الطائرة بعناصر مميزة، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.