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تشكيل منتخب مصر للسيدات ضد مالاوي في كأس أمم أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر للسيدات ضد مالاوي في كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية
إسلام مقلد

أعلن محمد كمال المدير الفني لـ منتخب مصر للسيدات لكرة القدم، عن تشكيل المنتخب لمواجهة منتخب مالاوي في الجولة الانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات المقامة في المغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش

خط الدفاع: نور عبد الواحد - نورا خالد - كرستينا سلامة - ياسمين عبد العزيز

خط الوسط: أميرة أحمد - مهيرة علي - نادين غازي

خط الهجوم: حبيبة عصام - فرح المهدي - سارة عصام

طاقم التحكيم

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين الحكمة الدولية الكينية جوزفين وانجيكو  لإدارة لقاء منتخبي مصر  ومالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من  المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم السبت، على إستاد مولاي الحسن بالرباط، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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