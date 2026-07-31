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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن : ظهور أسماء جديدة في منتخب مصر الفترة المقبلة

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
باسنتي ناجي

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن خطة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجديد دماء المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك عددًا من اللاعبين من خارج قطبي الكرة المصرية يخضعون للمتابعة تمهيدًا لمنحهم الفرصة.

منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن، في حواره مع صحيفة البيان الإماراتية، إن الجهاز الفني لا يقتصر في اختياراته على لاعبي الأهلي والزمالك، بل يتابع العديد من العناصر المميزة في مختلف الأندية.

وأضاف:"حسام حسن يتابع عددًا من اللاعبين خارج الأهلي والزمالك، وخلال الفترة المقبلة سترون عناصر جديدة من أندية أخرى."

وأوضح مدير منتخب مصر أن عملية الإحلال والتجديد داخل المنتخب ستتم بصورة تدريجية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الفريق مع ضخ دماء جديدة قادرة على تقديم الإضافة.

وتابع:"سيكون هناك إحلال وتجديد بصورة تدريجية، ومن يثبت أنه قادر على منح المنتخب الإضافة سيحصل على فرصته."

وأكد إبراهيم حسن أن الجهاز الفني يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع اللاعبين، وأن معيار الاختيار سيكون المستوى الفني والقدرة على خدمة المنتخب، بغض النظر عن اسم النادي الذي يلعب له اللاعب.

إبراهيم حسن منتخب مصر الاهلي

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