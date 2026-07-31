برلماني: التعاون الزراعي مع أوغندا يعزز الأمن الغذائي ويفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية

أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التعاون الزراعي بين مصر وأوغندا يعكس نجاح الدولة المصرية في تعزيز حضورها داخل القارة الأفريقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توسيع مجالات الشراكة مع الدول الأفريقية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح تمراز في تصريحات خاصة أن استقبال وفد أوغندي رفيع المستوى للاطلاع على التجارب المصرية في مجالات إنتاج اللقاحات البيطرية، وتربية الدواجن، والاستزراع السمكي؛ يعكس الثقة الكبيرة في الخبرات المصرية وقدرتها على نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى الدول الشقيقة.

دعم الصادرات الزراعية

وأشار إلى أن التوسع في التعاون مع أوغندا، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج لقاحات الحمى القلاعية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الدواجن المصرية، يمثل خطوة مهمة لدعم الصادرات الزراعية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وأضاف أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، وهو ما يؤهلها لتكون مركز إقليمي لنقل المعرفة والخبرات إلى الدول الأفريقية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار المشترك.

واختتم بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون مع الدول الأفريقية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة بين مصر ودول القارة.