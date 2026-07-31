حبس شخص لاتهامه بسرقة هاتف محمول من محل تجاري في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام؛ لاتهامه بسرقة هاتف محمول من داخل محل تجاري بالقاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل محل تجاري بالقاهرة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 25 يونيو المنقضي، إبان تواجده بأحد المحلات التجارية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة في القاهرة؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.