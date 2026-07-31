رحل وهو يرفع أذان الجمعة بعد الشهادتين.. وفاة مؤذن مسجد الهلالي بأسيوط | صور

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، واقعة مؤثرة بعدما توفي الحاج أحمد مازن، مؤذن مسجد الهلالي، إثر تعرضه لإغماء مفاجئ أثناء رفع أذان صلاة الجمعة.

وحسب شهود عيان، كان الفقيد يرفع الأذان كعادته، وما إن انتهى من نطق الشهادتين حتى سقط على أرض المسجد فاقدًا للوعي، وسط حالة من الصدمة بين المصلين، الذين سارعوا إلى تقديم الإسعافات الأولية له، مع استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وأوضح شهود الواقعة أن المؤذن نُقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة في الطريق، متأثرًا بالحالة الصحية المفاجئة التي تعرض لها.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي المنطقة ورواد مسجد الهلالي، الذين نعوا الفقيد، مستذكرين التزامه بخدمة بيوت الله ومواظبته على رفع الأذان، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن مسجد الهلالي يعد من المساجد الكبرى بمدينة أسيوط، ويشهد حضورا كثيفا من المصلين خاصة في صلاة الجمعة وقد ترك المؤذن الراحل بصمة واضحة في نفوس رواد المسجد، الذين اعتادوا سماع صوته المميز في رفع الأذان على مدار سنوات طويلة.