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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
تقى الجيزاوي

أعلن الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح اليوم انفصالهما، مؤكدين أن الانفصال تم منذ عام، في خطوة جاءت بعد فترة من الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية بعيدًا عن الأضواء.

وبعد الكشف عن مرور عام على انتهاء العلاقة، يعود الجمهور إلى الظهور القليل الذى  جمع الثنائي خلال تلك الفترة، حيث لم يظهر أحمد خالد صالح وهنادي مهنا معًا في مناسبات عامة سوى في عدد محدود من الفعاليات .

وفى نوفمبر ٢٠٢٥ ، ظهر الثنائي فى عزاء والد الفنان محمد رمضان، والذي جاء في وقت كانت فيه شائعات الانفصال قد بدأت في الانتشار، إلا أن ظهورهما معًا وقتها لفت الأنظار وأعاد التساؤلات حول طبيعة علاقتهما.

كما ظهر الثنائي أيضًا خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تواجدا معًا على السجادة الحمراء، ليكون ذلك من آخر الظهورات العلنية التي جمعتهما قبل إعلان خبر الانفصال رسميًا.

وخلال العام الماضي، حرص أحمد خالد صالح وهنادي مهنا على عدم الحديث عن تفاصيل علاقتهما أو أسباب الانفصال. 

انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا 

وأعلن اليوم الفنان أحمد خالد صالح، طلاقه من زوجته الفنانة هنادي مهنا، اليوم الخميس 30 يوليو. 

وكتب أحمد خالد صالح، عبر انستجرام: «بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود نعلن أنا وهنادي أن انفصالنا قد تم رسميا.. وذلك منذ عام، وقد اخترنا خلال هذه الفترة أن نعيش هذه المرحلة بهدوء، حتى حان الوقت للإعلان عنها.

وأضاف أحمد خالد صالح: «نكن لبعضنا كل الاحترام والتقدير، ونتمنى لكل منا حياة مليئة بالسلام والنجاح والسعادة والرضا وقدر الله وما شاء فعل». 

واختتم: «ونرجو من الجميع، وخصوصا الأصدقاء ووسائل الإعلام، احترام خصوصيتنا وعدم الخوض في أي تفاصيل تتعلق بهذا الأمر.. ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم السلام والسعادة والرضا». 
 

هنادي مهنا أحمد خالد صالح انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

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بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

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