فنون جميلة على رأسها .. أماكن اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة قبل انتهائها

يتصدر البحث عن اختبارات القدرات 2026 فنون جميلة مؤشرات البحث مع استمرار أعمال تنسيق الجامعات 2026، بالتزامن مع بدء اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وفي مقدمتها كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة المصرية.

اختبارات القدرات لكلية فنون جميلة

وفي إطار الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأت بالفعل اختبارات القدرات يوم الأحد 19 يوليو 2026، بينما يستمر التسجيل الإلكتروني لحجز الاختبارات حتى الخميس 6 أغسطس 2026 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات 2026

تشمل الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات ما يلي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة العاصمة.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة العاصمة.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2026

يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg⁠�

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2026

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني ثم صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

مراجعة البيانات الشخصية والتي تشمل:

رقم الجلوس.

اسم الطالب.

الرقم القومي.

المحافظة.

الإدارة التعليمية.

المدرسة.

الشعبة (علوم – رياضيات – أدبية).

اختيار نوع اختبار القدرات والكلية ومكان أداء الاختبار، مع العلم أن اختبارات كليات علوم الرياضة تستمر ثلاثة أيام متتالية.

سداد قيمة الاختبار من خلال وسائل السداد الإلكترونية المعتمدة فقط.

لا يتم الحصول على موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد.

طباعة إيصال التسجيل الذي يتضمن نوع الاختبار وموعده ومكان انعقاده.

اماكن اختبارات القدرات 2026