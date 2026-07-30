وزير النقل: ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته بعد السيطرة على الحريق

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع حادث الحريق الذي وقع بميناء دمياط، مشيرًا إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإدارة الموقف واحتواء تداعياته.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن التعامل مع الحادث جرى من خلال عرض تطورات الموقف بصورة مستمرة، مؤكدًا التعاون بين الجهات المختلفة لإدارة الأزمة.

وأوضح أن إحدى السفن تعرضت للحريق، فيما غادر طاقمها لأسباب تتعلق بالسلامة، مشيرًا إلى أن الحريق اندلع في الجزء العلوي من السفينة ولم يصل إلى منطقة التخزين، وتم تحريكها لمسافة 10 كيلومترات داخل المياه.

وأضاف أن السفينة الثانية لم تتعرض حمولتها الرئيسية للحريق، إلا أن النيران اشتعلت بها، موضحًا أن فرق ميناء دمياط بادرت بالتعامل مع الحادث، وتم استخدام 4 قاطرات للسيطرة على النيران.