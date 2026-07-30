كامل الوزير: السيطرة على حريق سفينة التغويز "عمل بطولي".. والميناء يعمل بكامل طاقته

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن ما حدث في ميناء دمياط من تعامل مع حادث السفينتين يعد عمل بطولي لدولة كمجهود مشترك لدولة مؤكدا أن الوزراء كانوا في أماكن متفرقة لكن تم التواصل مع الجهات عبر الفيديو كونفرانس، كما ذهبت برفقة وزير البترول الى موقع الحادث لإدارة الأزمة.

وأضاف كامل الوزير أن تم التعامل وإطفاء سفينة التغويز بعد اخلائها من العاملين كعملية تأمين مشيرا الى ان سفينة التخزين لم تتأثر بالسيرة حيث أن المسيرة أصابت سلم بها فقط بينما أصابت سفينة التغويز في احد مواسير الغاز .

وأضاف الوزير أن العاملين بميناء دمياط قاموا بقطر السفينة بـ4 قاطرات الي مسافة 3.5 كيلو وسط البحر لافتا ان هذا عمل بطولي لهم وقاموا بإطفاء من خلال القاطرات بمدافع مياه من الأسفل ونجحوا في اخماد الحريق مدة 12ساعة متواصلة .

وأضاف أن العمل في الميناء منتظم منذ أمس بكامل طاقتها ولا يوجد أي مشاكل في الميناء لافتا ان الميناء سوف يستقبل غدا سفينة الرورو.

وأشار الى ان الدولة تعمل على إضافة سلالم متحركة عالية علي سفن التغويز للأطفاء من الاعلي .