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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا وموعد انكسار الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة 31 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات، خاصة خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة أن الموجة الحارة ستستمر حتى الثلاثاء 4 أغسطس 2026، مع استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة على معظم المحافظات، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

حالة الطقس غدا

توقعات حالة الطقس غدًا في مصر

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن توقعات حالة الطقس غدًا تشير إلى أجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، في حين يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

ومع حلول ساعات الليل، تتحول الأجواء إلى مائلة للحرارة ورطبة على معظم المناطق، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

بحسب بيان هيئة الأرصاد، جاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

العظمى: 37 درجة مئوية.

المحسوسة: 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية

العظمى: 31 درجة مئوية.

المحسوسة: 34 درجة مئوية.

شمال الصعيد

العظمى: 39 درجة مئوية.

المحسوسة: 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد

العظمى: 43 درجة مئوية.

المحسوسة: 45 درجة مئوية.

شبورة مائية ورياح على عدة مناطق

وأوضحت الهيئة أن توقعات حالة الطقس غدًا تتضمن ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

شبورة وضباب - ارشيفية

وتشمل الشبورة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة بداية من الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، وتشمل مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال فترات نشاطها.

الطقس في القاهرة غدًا

تشهد القاهرة الكبرى غدًا الجمعة طقسًا شديد الحرارة ورطبًا خلال ساعات النهار، بينما يصبح مائلًا للحرارة ليلًا، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة مئوية، في حين تصل الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

الطقس خلال الأيام المقبلة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة على أغلب الأنحاء، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال فترة الظهيرة.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيستمر على مناطق متفرقة، لكنه لن يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، بل يساهم فقط في تحسين الإحساس بالأجواء خلال فترات نشاطه.

ذروة الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الحرارة ترتفع مع منتصف الأسبوع المقبل لتتجاوز المعدلات الطبيعية، لتسجل على اقلاهرة 37 و39 درجة مئوية،  فيما تسجل  المحسوسة السبت والأحد إلى 42 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع تراجع الرطوبة والحرارة بصورة أوضح خلال منتصف شهر سبتمبر.

تحذيرات ونصائح من هيئة الأرصاد

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين بالتزامن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، أبرزها:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
  • تجنب المجهود البدني الشاق خلال ساعات النهار.
  • توخي الحذر بالنسبة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد في الحد من آثار الموجة الحارة، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة.

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