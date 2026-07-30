طقس الجمعة 31 يوليو 2026 .. الأرصاد تحذر من حرارة تصل إلى 42 درجة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، كاشفة تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 31 يوليو 2026، والتي تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار، مع ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تشمل الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر واتباع الإرشادات اللازمة على الطرق.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، في حين يكون الطقس حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل على معظم المناطق، مع استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة.

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كيف ستكون حالة الطقس غدًا الجمعة 31 يوليو 2026؟

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا تشهد استمرار الموجة الحارة، مع تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي يتطلب القيادة بحذر، خاصة في ساعات الصباح الأولى.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وأبو سمبل، وذلك على فترات متقطعة، دون أن تؤثر بصورة كبيرة على الأنشطة اليومية.

ما أبرز الظواهر الجوية المتوقعة؟

لفتت الهيئة إلى أن نشاط الرياح سيكون حاضرًا على عدد من المناطق، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء في بعض المناطق المكشوفة، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة في مناطق حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية.

وأضافت أن الرياح تنشط أيضًا على عدد من الشواطئ، تشمل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، إلى جانب بعض الشواطئ المطلة على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 و2.25 متر، الأمر الذي يستدعي الانتباه عند التواجد على هذه السواحل.

كما أكدت الهيئة وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدًا في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة غدًا الجمعة على عدد من المناطق، وجاءت على النحو الآتي.

القاهرة الكبرى: العظمى 37 ، والمحسوسة 39 .

، والمحسوسة . الوجه البحري: العظمى 36 ، والمحسوسة 38 .

، والمحسوسة . السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 ، والمحسوسة 35 .

، والمحسوسة . السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 ، والمحسوسة 39 .

، والمحسوسة . شمال الصعيد: العظمى 38 ، والمحسوسة 40 .

، والمحسوسة . جنوب الصعيد: العظمى 42، والمحسوسة 43.

لماذا ترتفع درجة الحرارة المحسوسة؟

أوضحت توقعات الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، لذلك تبدو الأجواء أكثر حرارة مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة، خاصة خلال فترات الظهيرة والعصر، وهو ما يفسر ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن المعلنة في مختلف المناطق.

وتشير توقعات الطقس إلى أن جنوب الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة غدًا، حيث تبلغ العظمى 42 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة، في حين تسجل القاهرة الكبرى عظمى 37 درجة، ومحسوسة 39 درجة، مع استمرار الطقس شديد الحرارة والرطب على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تؤكد استمرار المتابعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار متابعة تطورات حالة الطقس وإصدار التحديثات اللازمة بشأن الظواهر الجوية المتوقعة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية لمعرفة أحدث التوقعات، خاصة في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتأثير الرطوبة على الإحساس بالطقس في مختلف المحافظات.