فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

أثارت شروق، طليقة دكتور فود، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت استعدادها لإقامة حفل طلاق (Divorce Party)، وذلك بعد توجيه اتهامات لزوجها السابق جورج ديب تتعلق بتصنيع وتهريب مواد مخدرة.

فيديو غامض يشعل التساؤلات

نشرت شروق عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مقطع فيديو قصيرًا، أرفقته بتعليق: “بلشنا تحضير… Stay Tuned”، في إشارة إلى بدء الاستعدادات للحفل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

أجواء احتفالية وتحضيرات خاصة

استعرض الفيديو ديكورات وتجهيزات خاصة بما أطلقت عليه Divorce Party، حيث ظهرت شروق وسط أجواء احتفالية، في فكرة تعتمد على الاحتفال بانتهاء العلاقة الزوجية بطريقة غير تقليدية



