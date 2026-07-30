تحرك برلماني بشأن طالبة البحيرة الـ4% لمراجعة ورق الإجابة بحضور الأسرة

أعلن النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة طالبة الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، التي أثارت حالة واسعة من الجدل بعد إعلان حصولها على مجموع 4%، مطالبًا بإعادة فحص ومراجعة أوراق إجابتها في حضور ولي أمرها، بما يضمن الشفافية الكاملة ويقطع الطريق أمام أي شكوك أو تساؤلات.

وأكد بلتاجي في بيان له أن ما صدر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بشأن فحص أوراق الطالبة، وإعلانه أن مراجعة الإجابات أثبتت تظليلها لإجابتين في بعض أسئلة الاختيار من متعدد، فضلًا عن وجود أخطاء في الأسئلة المقالية، لا يغني عن ضرورة إجراء مراجعة رسمية بحضور ولي الأمر، حتى تكون جميع الإجراءات واضحة أمام أصحاب الشأن.

القضية لم تعد تتعلق بنتيجة طالبة واحدة

وأوضح عضو مجلس النواب أن القضية لم تعد تتعلق بنتيجة طالبة واحدة، وإنما أصبحت تمس ثقة الطلاب وأولياء الأمور في إجراءات مراجعة أوراق الإجابة، وهو ما يستوجب أعلى درجات الشفافية، خاصة في الوقائع التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام.

وأشار إلى أن حضور ولي الأمر أثناء مراجعة أوراق الإجابة في مثل هذه الحالات الاستثنائية يحقق الطمأنينة للطالبة وأسرتها، ويؤكد سلامة الإجراءات، ويغلق باب الاجتهادات والتأويلات، مؤكدًا أن الهدف من طلب الإحاطة هو ترسيخ مبدأ العدالة والشفافية، وليس التشكيك في منظومة التصحيح أو التقليل من جهود الوزارة.

وشدد بلتاجي على أن البرلمان سيظل داعمًا لكل ما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بإقرار آلية واضحة وشفافة لمراجعة أوراق الإجابة في الحالات المثيرة للجدل، بما يحفظ حقوق الطلاب ويعزز مصداقية منظومة الثانوية العامة.