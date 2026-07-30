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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم العالى تنشر فيديو للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني
نتيجة الثانوية العامة 2026

استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2026، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

تعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويتضمن الفيديو التوضيحي الحالي طريقة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومراحل تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد والتوزيع الجغرافي ومواقع الوزارة الرسمية على مختلف المنصات لمتابعة كل ما يتعلق بالتنسيق من خلالها.

 ويمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/KIFQIcVyDhc?si=8DDZATAmOxt-vEOP

وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية، والتصميمات التوضيحية، والفيديوهات التوعوية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وكذلك الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدتهم في التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني، والتي يتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني من خلال الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

https://mohesr.gov.eg/

 ● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

 ● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام) 

https://www.instagram.com/mohesregypt

 ● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس) 

https://x.com/Mohesregypt

 ● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

 ● قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (يوتيوب):

https://youtube.com/@mohesregypt

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