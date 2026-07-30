السفارة الصينية باليابان تحث رعاياها على توخي الحذر من مخاطر الزلازل

حثت السفارة الصينية في اليابان رعاياها بالبلاد على توخي الحذر من المخاطر التي تعقب الزلازل، وذلك بعد الزلزال القوي الذي ضرب محافظة "كوماموتو" اليابانية وأسفر عن مقتل 28 شخصًا.

وأفادت السفارة - في بيان نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم /الخميس/- بأن زلزالا بلغت شدته 7.1 درجة ضرب محافظة "كوماموتو" في حوالي الساعة 4:27 مساء بالتوقيت المحلي لليابان أول أمس الثلاثاء، تلته أكثر من 148 هزة ارتدادية في غضون 12 ساعة، مما أسفر عن سقوط ضحايا.. كما أصدرت تحذيرات للمواطنين الصينين بشأن السفر وتجنب زيارة المناطق المتضررة ورفع الوعي بالحماية الذاتية، فضلا عن تعزيز إجراءات السلامة الشخصية.

وحثت السفارة المواطنين الصينيين على مراقبة النشاط الزلزالي وتحذيرات الطقس والالتزام بتعليمات الوقاية والإخلاء الصادرة عن السلطات المحلية وتوخي الحذر من الهزات الارتدادية والكوارث اللاحقة، بالإضافة إلى إبلاغ الشرطة والتواصل على الفور مع السفارة أو القنصليات الصينية في اليابان من أجل طلب المساعدة في حالات الطوارئ.