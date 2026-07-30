قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..





طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..





المكونات من أجل القشرة:





1 3/4 كوب فتات كراكير جراهام

1/4 كوب سكر محبوب

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/2 كوب زبدة غير مملحة، ذائبة





للحشوة:





3 عبوات (8ونص) جبنة كريمية، منعمة

1 كوب سكر محبوب

1 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

3 بيضات كبيرة

1 كوب يقطين معلب بيوري

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحون

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون



للتعليق:





كريمة مخفوقة

مجموعة من القرفة المطحونة للتزيين



التوجيهات:





قم بتسخين الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). دهن مقلاة سبرينغفورم 9 بوصة.

في وعاء متوسط، اجمع بين فتات كراهام كراكر والسكر والقرفة والزبدة الذائبة. اضغط على المزيج بثبات في أسفل المقلاة المجهزة. اخبز لمدة 8 دقائق، ثم اتركها تبرد.

في وعاء خلط كبير، اضرب الجبن الكريمي، والسكر، ومستخلص الفانيليا حتى يكون ناعمًا وكريميًا.

أضف البيض واحدًا في المرة الواحدة، مع ضرب جيدًا بعد كل إضافة.

اخلط في اليقطين البوري والقرفة وجوزة الطيب والقرنفل حتى يتم دمجها بالكامل.

صب الحشوة فوق القشرة المبردة وقم بتنعيم الجزء العلوي بملعقة.

خبز لمدة 55-60 دقيقة، أو حتى يتم إعداد المركز تقريباً. يجب أن يكون كعكة الجبن هزهزة طفيفة في المنتصف.

أطفئ الفرن واترك كعكة الجبن بالداخل مع الباب مفتوح قليلا لمدة ساعة.

قم بإزالة كعكة الجبن من الفرن واتركها تبرد تماماً قبل التبريد لمدة 4 ساعات على الأقل، أو طوال الليل.

قبل التقديم، قمصان مع الكريمة المخفوقة وقرفة.