قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري: تراجع ناقلتي نفط عن عبور مضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما
كاتب صحفي: مدرس دروس خصوصية وراء شائعة لجان فاقوس.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده
التأمينات جاهزة لصرف معاشات أغسطس
لأول مرة منذ 11 يوليو .. ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر مضيق هرمز
الجيش الأردني يعترض 5 صواريخ إيرانية دون إصابات
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله أمام الجمهور بعد تعرضه للعبث والتخريب
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها
«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026
أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم.. كم وصل عيار 21؟
بدء محاكمة المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير اسمع.. بعد قليل
رسالة من دار الإفتاء لكل من أصيب بالابتلاء.. نصائح مهمة
ضربات أمريكية تستهدف مواقع للحرس الثوري بينها قاعدة في نور آباد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
رنا عصمت
نتيجة الثانوية العامة 2026

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

 

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

 

المكونات من أجل القشرة:



1 3/4 كوب فتات كراكير جراهام
1/4 كوب سكر محبوب
1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/2 كوب زبدة غير مملحة، ذائبة


 

للحشوة:



3 عبوات (8ونص) جبنة كريمية، منعمة
1 كوب سكر محبوب
1 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا
3 بيضات كبيرة
1 كوب يقطين معلب بيوري
1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحون
1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون


للتعليق:



كريمة مخفوقة
مجموعة من القرفة المطحونة للتزيين


التوجيهات:



قم بتسخين الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). دهن مقلاة سبرينغفورم 9 بوصة.
في وعاء متوسط، اجمع بين فتات كراهام كراكر والسكر والقرفة والزبدة الذائبة. اضغط على المزيج بثبات في أسفل المقلاة المجهزة. اخبز لمدة 8 دقائق، ثم اتركها تبرد.

في وعاء خلط كبير، اضرب الجبن الكريمي، والسكر، ومستخلص الفانيليا حتى يكون ناعمًا وكريميًا.

أضف البيض واحدًا في المرة الواحدة، مع ضرب جيدًا بعد كل إضافة.

اخلط في اليقطين البوري والقرفة وجوزة الطيب والقرنفل حتى يتم دمجها بالكامل.

صب الحشوة فوق القشرة المبردة وقم بتنعيم الجزء العلوي بملعقة.

خبز لمدة 55-60 دقيقة، أو حتى يتم إعداد المركز تقريباً. يجب أن يكون كعكة الجبن هزهزة طفيفة في المنتصف.

أطفئ الفرن واترك كعكة الجبن بالداخل مع الباب مفتوح قليلا لمدة ساعة.

قم بإزالة كعكة الجبن من الفرن واتركها تبرد تماماً قبل التبريد لمدة 4 ساعات على الأقل، أو طوال الليل.

قبل التقديم، قمصان مع الكريمة المخفوقة وقرفة.

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين اسهل طريقة عمل تشيز كيك اليقطين خطوة بخطوة طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

«العمل عن بُعد مستمر».. قرار مرتقب لمجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين في أغسطس 2026

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

ريم

قلبي محروق على بنتي.. والدة طالبة البحيرة تكشف مفاجآت بعد حصول نجلتها على 15% بالثانوية العامة

مصاريف الجامعات الاهلية2026

الطب والهندسة من 150 ألفا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

وزير الأوقاف السابق

وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة فيديو الإمام أمام نادي الزمالك

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

لخلافات سابقة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة عامل بطعنات غادرة في المحلة

أرشيفية

حبس قائد سيارة "ملاكى" لطمس اللوحات المعدنية

جثة صورة أرشيفية

مصرع مسن في حادث تصادم دراجة نارية وميكروباص بدائري المنيا

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

روبي تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير تخضع لها

روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد