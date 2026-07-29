عطل غامض يضرب "فيسبوك".. شكاوي متزايدة تكشف عن خلل مفاجئ

ضرب خلل تقني غامض موقع فيسبوك، ما أدى إلى تعطل خدمات المنصة لدى عدد كبير من المستخدمين.

ورصد موقع Downdetector، المتخصص في متابعة أعطال المواقع والتطبيقات العالمية، خلال الساعة الماضية ارتفاعا ملحوظا في بلاغات المستخدمين خلال وقت قصير، حيث أبلغ أكثر من 200 مستخدم عن وجود مشكلات في تسجيل الدخول والوصول إلى خدمات المنصة.

صفحة فيسبوك على موقع Downdetector

وتظهر صفحة فيسبوك على موقع Downdetector، أن نحو 37% من مستخدمي فيسبوك المتضررين عن مشكلات في الموقع الإلكتروني، بينما واجه 28% مشكلات في التطبيق، و 19 % صعوبات في اتسجيل الدخول.

كما تنوعت بلاغات المستخدمين بين تعذر تحميل مقاطع الفيديو المرسلة عبر خدمة الرسائل، حيث أكد بعضهم أن النصوص تصل بشكل طبيعي بينما تتوقف مقاطع الفيديو عن العمل، رغم أن الخدمة كانت تعمل دون مشكلات في اليوم السابق.

كما أبلغ آخرون عن تعرض حساباتهم للتعطيل أو الحظر بشكل مفاجئ دون معرفة الأسباب، في حين أشار بعض المستخدمين إلى صعوبات في الوصول إلى حساباتهم، وسط مطالبات بتوضيحات من إدارة فيسبوك بشأن أسباب هذه الاضطرابات.