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كان ينتظر النتيجة ومات قبل إعلانها بساعات.. قصة طالب ثانوية عامة ضحى بنفسه لإنقاذ أسرة من الغرق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كان ينتظر النتيجة ومات قبل إعلانها بساعات.. قصة طالب ثانوية عامة ضحى بنفسه لإنقاذ أسرة من الغرق

يوسف
يوسف
أحمد العيسوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

كان ينتظر لحظة إعلان نتيجة الثانوية العامة ليحتفل مع أسرته بثمرة عام كامل من التعب، لكن القدر كتب له نهاية مختلفة، بعدما ضحى بحياته لإنقاذ آخرين من الغرق، لتتحول فرحة النجاح إلى مشهد امتزجت فيه دموع الفخر بمرارة الفقد.

وشهد أحد شواطئ محافظة مطروح واقعة إنسانية مؤثرة، بعدما لقي الطالب بالثانوية العامة يوسف أيمن مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ عدد من الأشخاص من الغرق، في موقف جسد أسمى معاني الشهامة والتضحية، قبل ساعات قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.
 

وبحسب روايات المقربين، لم يتردد يوسف لحظة عندما شاهد أسرة تستغيث وسط الأمواج، فأسرع إلى البحر محاولًا إنقاذهم، غير أن الأمواج العاتية باغتته، ليختفي تحت المياه بعد أن نجح في المساهمة بإنقاذ أرواح آخرين.

وبينما كانت أسرته تعيش أصعب لحظات الفقد، جاءت المفاجأة التي زادت المشهد وجعًا، بعدما أعلنت نتيجة الثانوية العامة، ليظهر اسم يوسف بين الناجحين في الدور الأول، محققًا الحلم الذي اجتهد من أجله طوال العام، لكنه لم يكن حاضرًا ليحتفل به.


تحولت لحظة إعلان النتيجة داخل منزل الأسرة من مناسبة كانت تنتظرها بالفرحة والزغاريد، إلى مشهد تختلط فيه الدموع بالفخر، بعدما أصبح النجاح شهادة جديدة تضاف إلى بطولة الشاب الذي اختار أن يضحي بحياته لإنقاذ غيره.

ويؤكد المقربون من يوسف أنه كان مثالًا في الأخلاق وحب مساعدة الآخرين، وأن موقفه الأخير لم يكن غريبًا على شخصيته، إذ عرف بين أصدقائه بحسن الخلق وروح المبادرة، ليختتم حياته بموقف سيظل حاضرًا في ذاكرة كل من عرفه.

ورغم أن يوسف لم يتمكن من رؤية نتيجة جهده الدراسي، فإن قصته تحولت إلى رمز للشهامة والإنسانية، بعدما نجح في أصعب اختبار يمكن أن يواجهه الإنسان، وهو التضحية بالنفس لإنقاذ الآخرين.

ودع آلاف المواطنين الشاب بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، مؤكدين أن سيرته ستبقى نموذجًا للشجاعة والإيثار، وأن اسمه سيظل مرتبطًا بموقف بطولي سبق فرحة النجاح.

الثانوية العامة مطروح الأمواج الأسرة الناجحين

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