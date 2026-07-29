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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«العمل عن بُعد مستمر».. قرار مرتقب لمجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين في أغسطس 2026

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع
نتيجة الثانوية العامة 2026

علم صدى البلد أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا غدا الخميس باستمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد الأون لاين لـ يوم الأحد من كل أسبوع، طوال شهر أغسطس المقبل.

تنظيم العمل من المنزل لبعض الجهات الحكومية والمنشآت المحدد

استمرار العمل عن بعد يأتي تنفيذًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، الخاص بتنظيم العمل من المنزل لبعض الجهات الحكومية والمنشآت المحددة، في إطار خطة الدولة لتخفيف الضغط على شبكات الطرق، وتقليل استهلاك الطاقة، وتحسين بيئة العمل.


وخلال شهر مايو 2026، وافق مجلس الوزراء على تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، قبل أن يقرر مد العمل به خلال شهر يونيو، فيما يأتي استمرار تطبيقه خلال أغسطس استكمالًا للإجراءات التنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي.

مجلس الوزراء تطبيق نظام العمل عن بُعد الأون لاين قرار رئيس مجلس الوزراء مايو 2026 أغسطس

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