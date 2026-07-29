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إلهام أبو الفتح
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خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية
خالد يوسف
نتيجة الثانوية العامة 2026

مع إعلان نتائج الثانوية العامة وانطلاق ماراثون التنسيق لعام 2026، تتجه أنظار آلاف الطلاب وأولياء الأمور نحو الجامعات الأهلية باعتبارها البديل الأكاديمي الأكثر توازنًا؛ حيث تجمع بين جودة التعليم الحديث والتكلفة المنافسة مقارنة بالجامعات الخاصة، ومع صعوبة الحاق بالجامعات الحكومية لبعض التخصصات، تتحول مصروفات وبرامج الجامعات الأهلية إلى خريطة الإنقاذ الأولى للطلاب لتأمين مقعد جامعي يضمن لهم التميز في سوق العمل دون التفريط في أحلامهم الدراسية. 
 

مصروفات جامعة الجلالة الأهلية 2026

- مصروفات كلية الطب البشري 2026: 197 ألف جنيه

- مصروفات كلية طب الأسنان 2026: 175 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 2026: 122 ألف جنيه

- مصروفات كلية الصيدلة 2026: 123 ألف جنيه

- مصروفات كلية التمريض 2026: 61 ألف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة: 100 ألف جنيه

-مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 95 ألف جنيه

-مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 61 ألف جنيه

- مصروفات كلية التجارة وإدارة الاعمال: 64 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلوم الأساسية : 67 ألف جنيه

- مصروفات كلية الفنون والتصميم : 70 ألف جنيه

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

- مصروفات كلية الطب البشري 2026: 150 ألف جنيه

- مصروفات كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 2026: 105 آلاف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة: 70 ألف جنيه

-مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 80 ألف جنيه

- مصروفات كلية التجارة وإدارة الاعمال: 60 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلوم: 60 ألف جنيه

- مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 55 ألف جنيه

- مصروفات كلية القانون 2026: 60 ألف جنيه

مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية 2026

- مصروفات كلية الطب البشري 2026: 152 ألف جنيه

- مصروفات كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 2026: 93 ألف جنيه

- مصروفات كلية التمريض 2026: 44 ألف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة : 75 ألف جنيه

-مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 75 ألف جنيه

- مصروفات كلية التجارة وإدارة الاعمال: 50 ألف جنيه

-مصروفات كلية السياحة: 40 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلوم الأساسية: 52 ألف جنيه

- مصروفات كلية الفنون والتصميم : 54 ألف جنيه

مصروفات جامعة بنها الأهلية 2026

- مصروفات كلية الطب البشري 2026: 155 ألف جنيه

- مصروفات كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 2026: 110 ألف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

-مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 75 ألف جنيه

- مصروفات كلية التجارة وإدارة الاعمال: 50 ألف جنيه

- مصروفات كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلوم الطاقة: 50 ألف جينه

- مصروفات كلية ألفنون والتصميم: 60 ألف جنيه

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية 2026

- مصروفات كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصروفات كلية طب الأسنان 2026: 137 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 2026: 125 ألف جنيه

- مصروفات كلية الصيدلة 2026: 135 ألف جنيه لبرنامج مانشستر و121 لفارم دي

- مصروفات كلية التمريض 2026: 77 ألف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة: 8 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

- مصروفات كلية العلوم الإنسانية 40  الف جنيه

مصروفات جامعة الإسكندرية

- مصروفات كلية الطب البشري 2026: 176 ألف جنيه

- مصروفات كلية طب الأسنان 2026: 155 ألف جنيه

- مصروفات كلية الصيدلة 2026: 137 ألف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة : 101 آلاف جنيه

- مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: تبدأ من 69 ألف جنيه وحتى 84 ألف جنيه

- مصروفات كلية الإعلام: 66 ألف جنيه

- مصروفات كلية التجارة وإدارة الاعمال: 69 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلوم الإنسانية: 64 ألف جنيه
 

مصروفات جامعة طنطا الأهلية 2026

- مصروفات كلية الطب البشري 2026: 155 ألف جنيه

- مصروفات كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة: 80 ألف جنيه

- مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 80 ألف جنيه

- مصروفات كلية التجارة وإدارة الأعمال: 45 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلوم الانسانية: 40 ألف جنيه

- مصروفات كلية الألسن 2026: 50 ألف جنيه

مصروفات جامعة أسيوط الأهلية 2026

- مصروفات كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصروفات كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه

- مصروفات كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة: 65 ألف جنيه

-مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 65 ألف جنيه

- مصروفات العلوم الإدارية والمالية: 50 ألف جنيه

- مصروفات كلية الألسن: 45 ألف جنيه
 

مصروفات جامعة المنيا الأهلية 2026

- مصروفات كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصروفات كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 2026: 100 ألف جنيه

- مصروفات كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة : 75 ألف جنيه

-مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات و الذكاء الاصطناعي 2026: 70 ألف جنيه

- مصروفات كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

مصروفات جامعة الاسماعيلية الأهلية 2026

- مصروفات كلية الطب البشري 2026: 160 ألف جنيه

- مصروفات كلية طب الأسنان 2026: 135 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي 2026: 100 ألف جنيه

- مصروفات كلية الصيدلة 2026: 95 ألف جنيه

- مصروفات كلية التمريض 2026: 55 ألف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة الذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه

- مصروفات كلية التجارة وإدارة الاعمال: 45 ألف جنيه
 

مصروفات جامعة دمنهور الأهلية 2026

- مصروفات كلية طب البيطري: 70 ألف جنيه

- مصروفات كلية التمريض 2026: 60 ألف

-مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 60 ألف جنيه

- مصروفات كلية التجارة وإدارة الاعمال: 35 ألف جنيه

مصروفات جامعة سوهاج الأهلية 2026

- مصروفات كلية الطب البشري: 150 ألف جنيه

- مصروفات كلية الصيدلة: 96 ألف جنيه

- مصروفات كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

-مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 66 ألف جنيه

- مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 55 ألف جنيه

- مصروفات كلية الاعلام: 38 ألف جنيه

مصروفات كلية الطب البيطري: 65 ألف جنيه

- مصروفات كلية التجارة وإدارة الاعمال: 40 ألف جنيه

- مصروفات كلية السياحة: 30 ألف جنيه

- مصروفات كلية العلوم: 45 ألف جنيه
 

مصروفات جامعة الوادي الجديد الأهلية

- مصروفات كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه

- مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم : 50 ألف جنيه

- مصروفات كلية الطب البيطري: 70 ألف جنيه

- مصروفات كلية الزراعة: 35 ألف جنيه

- مصروفات كلية اللغات : 45 ألف جنيه

خريطة الأمل بعد الثانوية مصروفات الجامعات الأهلية 2026 جامعة الوادي الجديد الأهلية جامعة الإسكندرية جامعة الملك سلمان الدولية 2026 جامعة الجلالة الأهلية 2026

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