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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تدين تكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية بالسعودية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعربت البحرين، اليوم "الأربعاء"، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالسعودية، التي نفذتها "ميليشيات تابعة لإيران" بطائرات مسيرة انطلقت مجددا من الأراضي العراقية.

واعتبرت البحرين ما يحدث تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ودعمها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقوف مملكة البحرين إلى جانبها في أي رد تقرره.

وشددت على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أهمية اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لمنع "الميليشيات المسلحة" من استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول المنطقة.

كما شددت على ضرورة التزام إيران بالكف عن دعم هذه الميليشيات، والوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي.

البحرين المنشآت البترولية السعودية مسيرة الأراضي العراقية

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