أعراض الإصابة بالفتق| علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها.. متى يصبح التدخل الجراحي ضروريا؟

الفتق من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الرجال والنساء والأطفال، ويحدث عندما يندفع جزء من عضو داخلي أو نسيج دهني عبر نقطة ضعيفة في العضلات أو الأنسجة المحيطة به، مما يؤدي إلى ظهور كتلة أو انتفاخ قد يصاحبه ألم أو شعور بعدم الراحة.

أعراض الفتق

قال الدكتور عصام البقلي استشاري جراحات التجميل العامة، لـ صدي البلد، إن أعراض الفتق تختلف باختلاف نوعه ومكان الإصابة، فقد يكون بسيطًا في بدايته ولا يسبب سوى انتفاخ طفيف، بينما قد يتحول في بعض الحالات إلى حالة طارئة إذا انقطع تدفق الدم إلى الجزء المنفتق، وهو ما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

أعراض الإصابة بالفتق

تشمل أبرز أعراض الفتق ما يلي:

ظهور انتفاخ أو كتلة

يُعد ظهور كتلة أو انتفاخ تحت الجلد أبرز علامات الفتق، وغالبًا ما يظهر في منطقة البطن أو الفخذ أو السرة، ويزداد وضوحًا عند الوقوف أو السعال أو حمل الأشياء الثقيلة، وقد يختفي عند الاستلقاء.

الشعور بالألم أو عدم الراحة

قد يشعر المصاب بألم خفيف أو متوسط في مكان الفتق، خاصة عند الانحناء أو رفع الأوزان أو ممارسة مجهود بدني، بينما قد يختفي الألم مع الراحة.

الإحساس بالثقل أو الضغط

يشكو بعض المرضى من شعور بالثقل أو الضغط في منطقة البطن أو الفخذ، ويزداد هذا الإحساس مع نهاية اليوم أو بعد الوقوف لفترات طويلة.

حرقة أو وخز

قد يسبب الفتق شعورًا بالحرقان أو الوخز في موضع الانتفاخ نتيجة الضغط على الأنسجة والأعصاب المحيطة.

تورم يزداد مع المجهود

يصبح الانتفاخ أكثر وضوحًا عند الضحك أو العطس أو السعال أو أثناء التبرز، بسبب زيادة الضغط داخل البطن.

أعراض تستدعي التدخل الطبي الفوري

في بعض الحالات، قد يتحول الفتق إلى حالة خطيرة تُعرف بالفتق المختنق، وتظهر معها أعراض تستدعي التوجه إلى المستشفى فورًا، ومنها:

ألم شديد ومفاجئ لا يزول.

تحول لون الانتفاخ إلى الأحمر أو البنفسجي أو الأسود.

عدم القدرة على إعادة الفتق إلى الداخل.

الغثيان والقيء.

ارتفاع درجة الحرارة.

انتفاخ شديد في البطن مع توقف خروج الغازات أو البراز.

وقد تشير هذه الأعراض إلى انقطاع وصول الدم إلى الجزء المنفتق، وهي حالة طبية طارئة تحتاج إلى جراحة عاجلة.

أنواع الفتق الأكثر شيوعًا

تشمل الأنواع الأكثر انتشارًا:

الفتق الإربي: ويُعد الأكثر شيوعًا، خاصة بين الرجال، ويظهر في منطقة أعلى الفخذ.

ويُعد الأكثر شيوعًا، خاصة بين الرجال، ويظهر في منطقة أعلى الفخذ. الفتق السري: يظهر حول السرة، ويصيب الرضع والبالغين.

يظهر حول السرة، ويصيب الرضع والبالغين. الفتق الفخذي: أكثر شيوعًا لدى النساء، ويظهر أسفل منطقة الفخذ.

أكثر شيوعًا لدى النساء، ويظهر أسفل منطقة الفخذ. الفتق الجراحي: يحدث في مكان جراحة سابقة نتيجة ضعف جدار البطن.

يحدث في مكان جراحة سابقة نتيجة ضعف جدار البطن. فتق الحجاب الحاجز: يحدث عندما يندفع جزء من المعدة إلى داخل الصدر، وقد يسبب حرقة المعدة وارتجاع المريء.

عوامل تزيد خطر الإصابة بالفتق

هناك عوامل قد تزيد من احتمالات الإصابة بالفتق، منها:

حمل الأوزان الثقيلة بطريقة خاطئة.

السعال المزمن.

الإمساك المتكرر.

السمنة.

الحمل.

التقدم في العمر.

ضعف عضلات البطن أو وجود تاريخ عائلي للإصابة.

كيف يُعالج الفتق؟

يعتمد العلاج على حجم الفتق والأعراض التي يسببها. ففي بعض الحالات البسيطة قد يكتفي الطبيب بالمتابعة الدورية، لكن العلاج النهائي للفتق يكون غالبًا من خلال الجراحة، سواء بالجراحة التقليدية أو بالمنظار، لإعادة العضو إلى مكانه وتقوية جدار العضلات.

ويؤكد الأطباء أن تجاهل أعراض الفتق قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لذلك يُنصح بمراجعة الطبيب فور ملاحظة أي انتفاخ غير طبيعي أو الشعور بألم متكرر في منطقة البطن أو الفخذ، خاصة إذا كان الألم يزداد مع الحركة أو المجهود، لأن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يقللان من خطر حدوث المضاعفات ويحسنان فرص التعافي.