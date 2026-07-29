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وزير التعليم العالي يهنئ الناجحين في الثانوية العامة.. ويوجه رسائل مهمة قبل التنسيق
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يهنئ الناجحين في الثانوية العامة.. ويوجه رسائل مهمة قبل التنسيق

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني
نتيجة الثانوية العامة 2026

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والاستعداد لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، تقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بخالص التهنئة إلى الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وأولياء الأمور، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية المقبلة.

وأكد الوزير ، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سخرت جميع إمكاناتها لضمان تنفيذ أعمال التنسيق الإلكتروني بكل سهولة ويسر وشفافية وعدالة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الوزير، أن مرحلة التنسيق الإلكتروني لا تقتصر على تسجيل الرغبات، وإنما تمثل واحدة من أهم المحطات في حياة الطالب، داعيًا أبناءه وبناته إلى التفكير بهدوء قبل ترتيب رغباتهم، والاعتماد على المعلومات الصحيحة، واختيار التخصص الذي يتوافق مع قدراتهم وميولهم الحقيقية، بعيدًا عن المفاهيم التقليدية المرتبطة بمسميات بعض الكليات.

وأشار الوزير ، إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية توفر مسارات تعليمية متنوعة، تشمل الجامعات الحكومية، والجامعات الأهلية، والجامعات الخاصة، والجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، والجامعات المنشأة باتفاقيات دولية وإطارية، بالإضافة إلى الأكاديميات والمعاهد المُعتمدة، مؤكدًا أهمية اطلاع الطلاب على القائمة الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالالتحاق بأي مؤسسة تعليمية.

وشدد الوزير، على أهمية أن يوازن الطلاب بين ميولهم وقدراتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي عند اختيار التخصصات الدراسية، خاصة في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن الجامعة أصبحت بيئة متكاملة لبناء الشخصية، واكتساب المهارات، وتنمية القدرات، والتدريب العملي، والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح الوزير ، أن منظومة التنسيق الإلكتروني تتم وفق أعلى درجات الدقة والشفافية، ولا يوجد أي تدخل بشري في عملية الترشيح، حيث يتم الترشيح وفقًا لمجموع الطالب، وترتيب رغباته، والقواعد والضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ودعا الوزير الطلاب إلى مراجعة رغباتهم بعناية قبل تسجيلها، والحفاظ على الرقم السري الخاص بهم، والاستفادة من خدمات الدعم الفني المجانية التي تقدمها معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم.

كما أكد الوزير، أهمية الاعتماد على المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتنسيق الإلكتروني، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الصفحات غير الرسمية.

وحذر الوزير، الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع أي كيانات أو جهات غير معتمدة تدعي قدرتها على تسهيل إجراءات القبول بالجامعات ، مؤكدًا أن الوزارة تعلن باستمرار القائمة الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة، وتدعو الجميع إلى الرجوع إليها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالالتحاق بأي مؤسسة تعليمية.

وفي ختام رسالته، وجه الوزير الشكر والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد في دعم أبنائهم طوال المرحلة السابقة، داعيًا إياهم إلى مواصلة تشجيعهم على اختيار التخصصات التي تتوافق مع ميولهم وإمكاناتهم، والثقة في قدراتهم، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستكون مع الطلاب خطوة بخطوة طوال مراحل التنسيق الإلكتروني، وستواصل تقديم جميع المعلومات والإرشادات والخدمات عبر منصاتها الرسمية؛ لمساعدتهم على اتخاذ القرار الصحيح، واختيار المسار الجامعي الذي يتوافق مع طموحهم، وبناء مستقبل علمي ومهني ناجح.

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