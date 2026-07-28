تنسيق جامعة الأزهر 2026 يقترب.. مؤشرات القبول بالكليات من مجموع 50% فأكثر

تنسيق جامعة الأزهر 2026 .. مع اقتراب إعلان تنسيق جامعة الأزهر للعام الدراسي 2026، تتزايد حالة الترقب بين طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، خاصة الحاصلين على مجاميع تبدأ من 50%، بحثًا عن فرص الالتحاق بالكليات المتاحة وتحديد المسار التعليمي المناسب في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل انتظار فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا، والذي من المقرر أن يبدأ عقب إعلان نتيجة الدور الثاني، وفقًا للضوابط التي يحددها مكتب تنسيق جامعة الأزهر، بما يتيح لجميع الطلاب الناجحين فرصة تسجيل رغباتهم قبل إعلان الحدود الدنيا الرسمية للكليات.

وبحسب القواعد المنظمة لأعمال التنسيق، يتم فتح باب تسجيل الرغبات بعد الانتهاء من إعلان نتائج الدور الثاني مباشرة، وذلك لضمان مشاركة جميع الطلاب، على أن يتم إعلان الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة عقب انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات بشكل كامل.

وفي ظل عدم إعلان التنسيق الرسمي حتى الآن، يلجأ الطلاب إلى مؤشرات العام الماضي كدليل استرشادي، والتي كشفت عن وجود عدد كبير من الكليات التي قبلت طلابًا بمجاميع تبدأ من 50%، ما يمنح شريحة واسعة من الطلاب فرصًا حقيقية للالتحاق بالتعليم الجامعي داخل جامعة الأزهر.

وتضمنت قائمة الكليات التي سجلت حدودًا دنيا مناسبة لهذه الشريحة، كلية أصول الدين التي جاءت بنظام الانتظام عند 60.31% والانتساب عند 50%، إلى جانب كلية أصول الدين والدعوة التي تراوحت نسب القبول بها بين 59.08% و50%، وكذلك كلية الدراسات الإسلامية والعربية التي سجلت نسبًا من 57.69% حتى 50%.

كما شملت القائمة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بنظامي الانتظام والانتساب، حيث سجلت 64.46% انتظام و52.92% انتساب، إضافة إلى كلية الشريعة والقانون التي تراوحت حدودها بين 66.62% و62.77% انتظام، ومن 59.38% حتى 50% انتساب.

وفي قطاع الكليات التربوية، جاءت كلية التربية بنين بنسب تراوحت بين 60.46% و51.54%، بينما سجلت كلية التعليم الأساسي نسبًا من 60.15% حتى 53.23%، وكلية التربية الخاصة من 59.85% حتى 51.54%، ما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام الطلاب في هذا المسار.

كما ضمت الكليات المتاحة أيضًا كلية المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم بنسبة 59.23%، وكلية التربية الفنية بنسبة 55.08%، بالإضافة إلى كلية اللغة العربية التي تراوحت بين 59.08% و50.31% انتظام، و50% انتساب.

وفي مجالات الدراسات الإنسانية، سجلت كلية التاريخ والحضارة نسبًا من 62.77% حتى 52.77% انتظام، و50% انتساب، إلى جانب كلية الوثائق والمكتبات والمعلومات عند 50.46%، وكلية الخدمة الاجتماعية التي بلغت 52.77% انتظام و50.15% انتساب.

كما شملت المؤشرات كلية علوم الرياضة بنين عند 51.38%، وكلية القراءات وعلوم القرآن عند 54.46%، إضافة إلى كلية اللغة الإندونيسية وآدابها التي سجلت 56%.

وفي المقابل، أظهرت نفس المؤشرات وجود بعض الكليات التي تتطلب مجاميع أعلى، مثل نظم المعلومات الإدارية التي سجلت 70.46%، والدراسات الإسلامية لغات إفريقية عند 70.62%، وهو ما يعكس تفاوتًا واضحًا في مستويات القبول بين الكليات المختلفة.

ويجب التأكيد على أن هذه الأرقام تظل مجرد مؤشرات استرشادية مبنية على تنسيق العام الماضي، ولا تمثل الحد الأدنى النهائي للقبول في تنسيق جامعة الأزهر 2026، حيث تتغير الحدود الدنيا سنويًا وفقًا لنسب النجاح وأعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية لكل كلية.

فتح باب الطعون اليوم.. والرسوم 200 جنيها

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب تلقي طعون طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025/ 2026، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 28 يوليو، وحتى يوم الثلاثاء 11 أغسطس، وذلك من خلال منظومة الطعون الإلكترونية.

وأوضح القطاع، أن رسوم الطعن تبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة، ويمكن سدادها إلكترونيًّا عبر موقع المنظومة أو من خلال الإدارات التعليمية التابعة للطالب، ويحق للطالب أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مرفقًا بإيصال سداد الرسوم، بينما يقتصر الاطلاع على ورقة الإجابة على الطالب نفسه فقط، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح.

وأشار القطاع إلى أنه لا يجوز التقدم بطعن في حالات محددة، منها حصول الطالب على الدرجة النهائية في المادة محل الطعن، أو المواد التي سبق نجاحه فيها في الأعوام السابقة، أو المواد الملغاة بقرار، كما يحق للطالب المعيد التقدم بطعن في المواد التي أدى امتحاناتها هذا العام فقط.

وأوضح قطاع المعاهد أن نتائج الطعون سيتم إعلانها عبر بوابة الأزهر الشريف، وفي حال زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد إعلان النتيجة، يتوجه بنفسه إلى المنطقة التعليمية التي سدد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد الرسوم، على أن تتم متابعة إجراءات الصرف من خلال المنطقة التعليمية التابعة له.

وفي إطار تعزيز ضمانات الشفافية وصون حقوق الطلاب، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم تشكيل لجنة عليا لتظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، تتولى نظر التظلمات المقدمة على نتائج الطعون، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ إعلان نتائج الطعون، بعد سداد الرسوم المقررة، وعند استيفاء طلب الطعن لشروطه يتم بناء عليه مراجعة رصد الدرجات وكذا تصحيح الأسئلة أو الفقرات التى لم تصحح من قبل، وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة في منظومة الطعون.