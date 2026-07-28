وفاة المعلق الرياضي علاء متولى.. وتشييع الجنازة من مسجد العمري بالإسكندرية

توفي اليوم الثلاثاء المعلق الرياضي الشهير الدكتور علاء متولي بعد معاناة مع المرض.

ومن المقرر أن تشيع جنازة المعلق الرياضي الشهير الدكتور علاء متولى من مسجد العمري فى الإسكندرية.

ويعتبر الراحل الدكتور علاء متولى أحد أبرز معلقي كرة السلة وألعاب القوى وكرة القدم والمصارعة.

وبدأ الراحل الدكتور علاء متولي مسيرته الرياضية في سن السادسه والبدايه مع لعبة السباحة في نادي الكشافة البحرية وبعدها خاض تجربة مع ناشئي وبراعم النادي الأوليمبي في كرة السلة.

شارك مع مركز شباب الأنفوشي في مركز حراسة المرمى واكتشفه الراحل عبد المنعم حافظ ورشحه للإلتحاق بالنادي الأوليمبي وكان حينها حارس مرمي منتخب مدارس بحري للمرحلة الإعدادية.

دخل مجال التعليق بالصدفة عام 1995 كانت هناك مباراة هامه بين الاتحاد والاهلي في كرة السلة، وكان وقتها مسئول البرامج الرياضية بالقناة الخامسة.