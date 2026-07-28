ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا .. الأرصاد توضح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل ما تردد خلال الأيام الماضية حول مصطلح "القبة الحرارية" ، بشكل مكثف بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي شهدتها عدة دول مجاورة، حيث لامست درجات الحرارة حاجز الـ 50 درجة مئوية في مناطق من تونس والجزائر، وهو ما ساهم في زيادة مخاطر اندلاع وانتشار حرائق الغابات والمناطق الجافة.

ما هي ظاهرة القبة الحرارية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن القبة الحرارية هي ظاهرة تنتج عن تمركز مرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا يستقر كغطاء يحبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض ويمنع صعوده إلى الأعلى، حيث يهبط الهواء من الأعلى إلى الأسفل وينضغط أثناء هبوطه، مما يزيد من تسخينه وارتفاع حراراته بشكل متواصل، مسبباً موجات حر شديد قد تستمر لعدة أيام أو حتى أسابيع.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هذه الظاهرة تتسبب في قلة تشكل السحب وضعف فرص التبريد الطبيعي، مما يؤدي إلى وصول أشعة الشمس المباشرة بكثافة إلى سطح الأرض ورفع معدلات الجفاف، وبالتالي زيادة خطر اندلاع الحصائد وحرائق الغابات، مشددة على ضرورة اتخاذ المواطنين للحيطة والحذر خلال هذه الموجات عبر تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه، وارتداء الملابس الخفيفة الفاتحة، مع تجنب المجهود البدني الشاق في أوقات الذروة.