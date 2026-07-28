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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026
أوائل الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

انتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، استعدادا لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات.

ومن المعتاد أن تضم قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 أكثر من 30 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب ، بجميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

أوائل الثانوية العامة 2026

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإصدار بيان رسمي للكشف عن تفاصيل قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بعد تداول أنباء متضاربة بشأن تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة من وزير التعليم .

حيث انتشرت على فيس بوك أنباء تزعم ، أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تشمل 36 طالب وطالبة ، وأن معظم أوائل الثانوية العامة 2026 بشعبتي علمي رياضة وعلمي علوم من قطاعات القاهرة والاسكندرية والمنصورة ، بينما احتل طلاب قطاع الصعيد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 فى الشعبة الادبية

كما زعمت أنباء أخرى ، أن عدد أوائل الثانوية العامة 2026 يتراوح ما بين 36 إلى 40 طالب

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان أي تفاصيل تخص أوائل الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله من أخبار عن أوائل الثانوية العامة 2026 أخبار مفبركة وغير دقيقة .

 أوائل الثانوية العامة 2026 .. كيف يتم اختيارهم ؟

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ،  أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة 

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 لمراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم تم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، وتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.


وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 ، تم الإختيار من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل أو الخدمات ، أو من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

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